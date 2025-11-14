Noel Gallagher de Oasis recorrió Buenos Aires y se emocionó en la Bombonera: "No creo que nadie sienta lo mismo que yo"

Visitó lugares icónicos de la Ciudad como el cementerio de la Recoleta, donde se detuvo en la tumba de Eva Perón.

En la previa a los dos recitales en River, el guitarrista y líder de la banda inglesa Oasis, Noel Gallagher, visitó lugares icónicos de la ciudad de Buenos Aires y se emocionó en la Bombonera. "No creo que nadie sienta lo mismo que yo por ti ahora", escribió en sus redes sociales junto a unas fotos suyas en el mítico el estadio de Boca Juniors.