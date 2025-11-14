En la previa a los dos recitales en River, el guitarrista y líder de la banda inglesa Oasis, Noel Gallagher, visitó lugares icónicos de la ciudad de Buenos Aires y se emocionó en la Bombonera. "No creo que nadie sienta lo mismo que yo por ti ahora", escribió en sus redes sociales junto a unas fotos suyas en el mítico el estadio de Boca Juniors.
14 de noviembre 2025 - 20:18
Noel Gallagher de Oasis recorrió Buenos Aires y se emocionó en la Bombonera: "No creo que nadie sienta lo mismo que yo"
Visitó lugares icónicos de la Ciudad como el cementerio de la Recoleta, donde se detuvo en la tumba de Eva Perón.
