Liam Gallagher dio detalles sobre el futuro de Oasis: "Me verán el año que viene"

Luego de su paso por Argentina con dos show agotados y cargados de emoción el menor de los Gallagher dio detalles del futuro de la banda a través de sus redes.

La visita de Oasis a la Argentina sigue latente y tras un fin de semana cargado de emoción con dos shows agotados en River Plate, el público quiere saber que va a pasar con la banda una vez que acabe la gira reunión.

Fiel a su costumbre, Liam Gallagher estuvo muy activo en su cuenta de X (ex Twitter) en las últimas horas. Allí respondió preguntas de los fans sobre los shows en nuestro país e hizo referencia a lo dicho por él mismo en la despedida del segundo show "Nos vemos el año que viene". Sin dudas una frase que alimenta la esperanza de volver a ver a la banda oriunda de Manchester nuevamente en nuestro país.

Qué dijo Liam Gallagher sobre el futuro de Oasis Ante las consultas de los fans sobre la gira (la cuál está en su etapa final) Liam dio detalles de que pasará con Oasis en el futuro.

"Me verán el año que viene, y el siguiente, y así sucesivamente. Todavía no sé si será con Oasis; tenemos que sentarnos a hablarlo. Si dependiera de mí, estaríamos de gira hasta el día que nos muramos, porque es lo mejor del mundo, pero por desgracia no es así", afirmó Liam ante la consulta de un usuario.

image Sin negar ni confirmar Liam dejó abierta la posibilidad para más shows de Oasis, dependerá de que él y principalmente Noel se pongan de acuerdo sobre el futuro de la banda. El éxito de la gira seguramente sea un punto a favor a la hora de esperar por una nueva gira o mejor aún, un nuevo disco.

Cómo fueron los shows de Oasis en Argentina La banda británica que marcó el destino del rock de una vez y para siempre volvió a dar cátedra en River Plate con dos presentaciones en Buenos Aires. Fueron shows potentes, emotivos y lleno de momentos inolvidables. Los setlists incluyeron una selección precisa de sus mejores canciones, especialmente temas anteriores a 1996. Canciones como "Aquiesce", "Morning Glory", "Some Might Say", "Talk Tonight", "Roll With It", "Stand By Me", "Don’t Look Back in Anger", "Wonderwall" y "Champagne Supernova" fueron coreadas y celebradas por miles de personas. Además hubo homenajes a Maradona en "Live Forever" y momentos de gran intensidad, con Noel cerrando la doble fecha cantando "Argentina, Argentina, Argentina". Un guiño que alimenta la esperanza de volver a verlos más pronto que tarde.

