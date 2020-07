Entretenimiento online: charla sobre las películas de Studio Ghibli

View this post on Instagram

✨ MEDIA MIX, COOL JAPAN Y CULTURA POP: EL CASO DEL STUDIO GHIBLI ⠀ Este domingo vas a poder participar de un nuevo seminario de la doctora en Historia del Cine, Laura Montero, en el que analizará usando como ejemplo práctico el caso del Studio Ghibli, cómo la cultura pop japonesa se convirtió en la principal herramienta de difusión y proyección internacional de Japón desde finales del siglo XX a tal punto que el Cool Japan se convirtió en el lema del soft power japonés. ⠀ Inscribite en https://bit.ly/seminariolauram (link en bio) ⠀ ✅ Agendatelo ¿Cuándo? Domingo 19 de julio ⏰ 18 h. ¿Dónde? Por Zoom