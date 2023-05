Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, presentó un nuevo e impactante tráiler

La película está basada en la novela biográfica “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y el difunto Martin J. Sherwin, que ganó un premio Pulitzer en 2006. Además de adaptar el libro para la pantalla, Nolan actuará como director y productor del proyecto, junto con los productores Charles Roven y Emma Thomas. "Oppenheimer" marca la primera película de Nolan desde "Memento" de 2000 que no es lanzada por Warner Bros., después de que la relación entre él y el estudio terminó después del lanzamiento de "Tenet".