Palito Ortega debió cancelar dos shows y su hija aclaró los motivos: "Sigue muy dolorido"

Los seguidores de Ramón "Palito" Ortega, de 84 años, se preocuparon luego de que se diera a conocer que el artista canceló dos conciertos, esta vez, en Paraná y Tandil. En este contexto, su hija, la actriz Julieta Ortega, dio detalles este sábado del estado de salud de su padre y su recuperación del cuadro de herpes zóster que lo afecta.
“No, no volvió todavía", explicó la actriz. "O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido”, agregó sobre el posible regreso del cantante a los escenarios.
Según la actriz, el cantante tuvo mejoras en el cuadro de lesiones cutáneas, aunque el dolor continúa presente: "Ya está bien de las ampollas en la cara que salen con el herpes zóster, pero está todavía muy dolorido”, afirmó.
En detalle, el artista iba a presentarse este domingo 9 en Paraná, para luego decir presente en Tandil, el jueves 13. El entorno del artista comunicó las cancelaciones a través de su cuenta oficial de X y adjudicó que la decisión debió ser tomada por "motivos de fuerza mayor".
Por su parte, desde la productora responsable de la organización del evento en el Centro de Convenciones de Paraná detallaron que la decisión fue tomada a raíz de las dificultades de salud del cantante. En su comunicado, lamentaron la situación y subrayaron que lo más importante en esta situación es el bienestar de Palito Ortega.
En cuanto al procedimiento para la devolución de entradas, las distintas organizaciones de los eventos establecieron diferentes mecanismos - según el método de pago utilizado - que fueron comunicados a través de canales oficiales.
En el pasado, Palito reconoció estar afrontando dificultades de salud: “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, expresó antes de relatar los síntomas que padece en una entrevista con Radio Mitre Córdoba.
“Me agarró una cosa rara, ¿viste? Que me molesta la cara, ¿entendés? Me duele. Me agarró justo y me duele un poco”, explicó y agregó que la inflamación y el dolor se concentran en el perfil derecho de su cara: "Es una molestia porque se te hincha la cara, el perfil derecho”,
