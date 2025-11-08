Palito Ortega debió cancelar dos shows y su hija aclaró los motivos: "Sigue muy dolorido"







El mítico cantante tenía dos conciertos en Entre Ríos y Tandil, que finalmente debió suspender. Su hija, Julieta, dio detalles de su salud y de su cuadro de herpes zóster.

Palito Ortega afronta un cuadro de herpes zóster.

Los seguidores de Ramón "Palito" Ortega, de 84 años, se preocuparon luego de que se diera a conocer que el artista canceló dos conciertos, esta vez, en Paraná y Tandil. En este contexto, su hija, la actriz Julieta Ortega, dio detalles este sábado del estado de salud de su padre y su recuperación del cuadro de herpes zóster que lo afecta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“No, no volvió todavía", explicó la actriz. "O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido”, agregó sobre el posible regreso del cantante a los escenarios.

Palito Ortega debió cancelar dos shows Según la actriz, el cantante tuvo mejoras en el cuadro de lesiones cutáneas, aunque el dolor continúa presente: "Ya está bien de las ampollas en la cara que salen con el herpes zóster, pero está todavía muy dolorido”, afirmó.

En detalle, el artista iba a presentarse este domingo 9 en Paraná, para luego decir presente en Tandil, el jueves 13. El entorno del artista comunicó las cancelaciones a través de su cuenta oficial de X y adjudicó que la decisión debió ser tomada por "motivos de fuerza mayor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RamonOrtegaOK/status/1987175812802511282&partner=&hide_thread=false IMPORTANTE - TANDIL



Por motivos de fuerza mayor se cancela el show previsto para el jueves 13 de noviembre en el Estadio Unión y Progreso de Tandil.



Por devolución del dinero comunicarse por favor al 2616172566 o ingresar a https://t.co/v8WM0itMof. pic.twitter.com/EtCvDi2zAa — Palito Ortega (@RamonOrtegaOK) November 8, 2025 Por su parte, desde la productora responsable de la organización del evento en el Centro de Convenciones de Paraná detallaron que la decisión fue tomada a raíz de las dificultades de salud del cantante. En su comunicado, lamentaron la situación y subrayaron que lo más importante en esta situación es el bienestar de Palito Ortega.

En cuanto al procedimiento para la devolución de entradas, las distintas organizaciones de los eventos establecieron diferentes mecanismos - según el método de pago utilizado - que fueron comunicados a través de canales oficiales. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RamonOrtegaOK/status/1987175393657561381&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN PARANÁ



Por causas de fuerza mayor del artista, el show del domingo 9 de noviembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná fue cancelado.



Las entradas serán devueltas por el mismo medio que se compraron. pic.twitter.com/A8oaECKlMO — Palito Ortega (@RamonOrtegaOK) November 8, 2025 En el pasado, Palito reconoció estar afrontando dificultades de salud: “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, expresó antes de relatar los síntomas que padece en una entrevista con Radio Mitre Córdoba. “Me agarró una cosa rara, ¿viste? Que me molesta la cara, ¿entendés? Me duele. Me agarró justo y me duele un poco”, explicó y agregó que la inflamación y el dolor se concentran en el perfil derecho de su cara: "Es una molestia porque se te hincha la cara, el perfil derecho”,