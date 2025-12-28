Córdoba celebró el arte contemporáneo: MAC 2025 reunió a artistas de todo el país

La feria más destacada de arte contemporáneo del país se desarrolló en diciembre con exposiciones, performances y rutas turísticas en el Centro de Convenciones Córdoba, Villa Carlos Paz y las localidades de Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja.

La edición 2025 del Mercado de Arte Contemporáneo (MAC) se celebró del 4 de diciembre al domingo 7 en el Centro de Convenciones Córdoba “Juan Bautista Bustos”, consolidándose como uno de los encuentros de arte contemporáneo más relevantes del país. Bajo el lema “Sobre lo Mercurial” , la curaduría de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll propuso reflexionar sobre la versatilidad, el movimiento y las transformaciones de las prácticas artísticas actuales, en un escenario cultural atravesado por nuevas sensibilidades y cambios acelerados.

A lo largo de sus ediciones, el MAC se ha posicionado como un espacio estratégico para artistas, galerías, curadores/as, coleccionistas y agentes culturales , fortaleciendo la profesionalización del sector y funcionando como un nodo clave en el mapa cultural argentino. Su alcance federal y su capacidad para generar vínculos, circulación de obra y nuevas oportunidades han impulsado el surgimiento de ferias y mercados en diversas provincias del país.

A la feria se pudo acceder con entrada libre y gratuita en el Centro de Convenciones Córdoba. Este espacio refuerza la capacidad de Córdoba que alberga propuestas culturales de alcance nacional e internacional, reafirmando su rol como polo artístico y creativo.

Los ejes de esta edición fueron Carlos Paz con la Semana del Arte Contemporáneo (SAC 2025) y Ruta Periferia, que recorrió las localidades de Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja. Ambas iniciativas buscaron integrar arte, comunidad, paisaje y patrimonio, generar nuevas rutas culturales y fortalecer el trabajo conjunto entre artistas, instituciones, espacios públicos y emprendimientos locales.

Desde el lunes 2 hasta el lunes 8 de diciembre, Villa Carlos Paz fue sede de la Semana del Arte Contemporáneo, una propuesta dedicada al arte contemporáneo que se desarrolló en el Puente Uruguay y su entorno. Bajo el lema “Nuevas Mitologías”, los curadores Natali Bonaudi y Cruz Marguett convocaron a construir un relato simbólico contemporáneo para la ciudad, a través de muestras, performances, intervenciones urbanas, charlas y encuentros entre artistas y la comunidad.

Entre las actividades destacadas se encontraron la muestra de BON Itinerante, foros sobre arte y educación, una performance inaugural y el cierre colectivo “El mito somos nosotros”.

Ruta Periferia: Salsipuedes – Agua de Oro – La Granja

Esta ruta propuso un corredor artístico, cultural, gastronómico y de hospitalidad que conectó tres localidades serranas: Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja.

Del 4 al 7 de diciembre, espacios públicos y privados se sumaron a esta red que amplió el ecosistema con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Cultura y los municipios involucrados.

En Salsipuedes, el Concejo Deliberante exhibió esculturas de Roxana Viotto, Silvia Viviana Carballo y Ricardo César Ricapito, mientras que Mirá Silvina presentó dibujos de Guillermo Gofré.

En Agua de Oro, Casona Ismeria reunió instalaciones y obras de Tristán Cabrera, Soledad Simón y Agustina Rodríguez Suhurt; Argüello & Bouchet presentó heliografías de León Ferrari; y San Leonardo exhibió una instalación de Eduardo Pla y cerámicas de Stella Galeasso.

En La Granja, Estancia La Paz mostró obras de Marcos Furer y Santiago Lena, y Daniel Sedita Atelier formó parte del circuito.

El MAC acompañó esta amplia agenda, reconociendo su relevancia para el fortalecimiento de la escena contemporánea en toda la provincia.