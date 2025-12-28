La edición 2025 del Mercado de Arte Contemporáneo (MAC) se celebró del 4 de diciembre al domingo 7 en el Centro de Convenciones Córdoba “Juan Bautista Bustos”, consolidándose como uno de los encuentros de arte contemporáneo más relevantes del país. Bajo el lema “Sobre lo Mercurial”, la curaduría de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll propuso reflexionar sobre la versatilidad, el movimiento y las transformaciones de las prácticas artísticas actuales, en un escenario cultural atravesado por nuevas sensibilidades y cambios acelerados.
Córdoba celebró el arte contemporáneo: MAC 2025 reunió a artistas de todo el país
La feria más destacada de arte contemporáneo del país se desarrolló en diciembre con exposiciones, performances y rutas turísticas en el Centro de Convenciones Córdoba, Villa Carlos Paz y las localidades de Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja.
A lo largo de sus ediciones, el MAC se ha posicionado como un espacio estratégico para artistas, galerías, curadores/as, coleccionistas y agentes culturales, fortaleciendo la profesionalización del sector y funcionando como un nodo clave en el mapa cultural argentino. Su alcance federal y su capacidad para generar vínculos, circulación de obra y nuevas oportunidades han impulsado el surgimiento de ferias y mercados en diversas provincias del país.
A la feria se pudo acceder con entrada libre y gratuita en el Centro de Convenciones Córdoba. Este espacio refuerza la capacidad de Córdoba que alberga propuestas culturales de alcance nacional e internacional, reafirmando su rol como polo artístico y creativo.
Los ejes de esta edición fueron Carlos Paz con la Semana del Arte Contemporáneo (SAC 2025) y Ruta Periferia, que recorrió las localidades de Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja. Ambas iniciativas buscaron integrar arte, comunidad, paisaje y patrimonio, generar nuevas rutas culturales y fortalecer el trabajo conjunto entre artistas, instituciones, espacios públicos y emprendimientos locales.
Semana del Arte Contemporáneo en Carlos Paz (SAC 2025)
Desde el lunes 2 hasta el lunes 8 de diciembre, Villa Carlos Paz fue sede de la Semana del Arte Contemporáneo, una propuesta dedicada al arte contemporáneo que se desarrolló en el Puente Uruguay y su entorno. Bajo el lema “Nuevas Mitologías”, los curadores Natali Bonaudi y Cruz Marguett convocaron a construir un relato simbólico contemporáneo para la ciudad, a través de muestras, performances, intervenciones urbanas, charlas y encuentros entre artistas y la comunidad.
Entre las actividades destacadas se encontraron la muestra de BON Itinerante, foros sobre arte y educación, una performance inaugural y el cierre colectivo “El mito somos nosotros”.
Ruta Periferia: Salsipuedes – Agua de Oro – La Granja
Esta ruta propuso un corredor artístico, cultural, gastronómico y de hospitalidad que conectó tres localidades serranas: Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja.
Del 4 al 7 de diciembre, espacios públicos y privados se sumaron a esta red que amplió el ecosistema con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Cultura y los municipios involucrados.
En Salsipuedes, el Concejo Deliberante exhibió esculturas de Roxana Viotto, Silvia Viviana Carballo y Ricardo César Ricapito, mientras que Mirá Silvina presentó dibujos de Guillermo Gofré.
En Agua de Oro, Casona Ismeria reunió instalaciones y obras de Tristán Cabrera, Soledad Simón y Agustina Rodríguez Suhurt; Argüello & Bouchet presentó heliografías de León Ferrari; y San Leonardo exhibió una instalación de Eduardo Pla y cerámicas de Stella Galeasso.
En La Granja, Estancia La Paz mostró obras de Marcos Furer y Santiago Lena, y Daniel Sedita Atelier formó parte del circuito.
El MAC acompañó esta amplia agenda, reconociendo su relevancia para el fortalecimiento de la escena contemporánea en toda la provincia.
