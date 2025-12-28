El tango está de luto: murió Ricardo Chiqui Pereyra, histórico cantante + Seguir en









El cantante falleció en Buenos Aires tras permanecer internado varios días luego de sufrir un accidente doméstico.

Ricardo Chiqui Pereyra murió a los 74 años

El tango argentino atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse la muerte de Ricardo “Chiqui” Pereyra, cantante de extensa trayectoria y figura reconocida dentro de la cultura popular. El artista tenía 74 años y se encontraba internado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía con pronóstico reservado.

Cuál fue el causal de la muerte de Ricardo "Chiqui" Pereyra Pereyra había sufrido una caída en una escalera que derivó en una intervención quirúrgica de urgencia. Si bien en los primeros días posteriores al accidente se informó que su estado clínico era estable, la falta de respuestas neurológicas complicó el cuadro y finalmente se produjo el desenlace fatal.

La noticia fue confirmada por su entorno más cercano a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que expresaron el dolor por la pérdida y señalaron que, pese a conocer la gravedad del cuadro, mantenían la esperanza de una recuperación. La familia solicitó respeto y privacidad para atravesar el difícil momento, especialmente por el estado emocional de su esposa.

chiqui-pereyra-comunicado La noticia fue confirmada por su entorno más cercano a través de un mensaje difundido en redes sociales. Nacido el 26 de junio de 1951 en General Roca, “Chiqui” Pereyra alcanzó notoriedad a fines de la década del setenta tras su aparición en el programa Grandes Valores del Tango, conducido por Silvio Soldán. Su debut televisivo con el tango Siga el corso marcó el inicio de una carrera que lo llevó a integrar el ciclo durante más de una década.

A lo largo de los años también participó en programas emblemáticos como Botica de Tango y fue distinguido con el Premio Santos Vega en 2007, consolidando un legado que hoy es recordado por colegas, seguidores y amantes del tango.

