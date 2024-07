Paramount hará la remake del film que estropeó a una estrella

Sin embargo, en los países donde pudo verse sin cortes, no corrió mejor suerte ni con la crítica ni con el público . Hoy, tanto Robbins como el director que volverá a hacerla, Parker Finn (el mismo de "Smile/Sonríe" ), se refieren a ella como un “film de culto” , concepto que se viene usando tanto que ya no significa nada . Porque, ¿qué es un “film de culto” en los años del streaming y la virtual extinción de las salas de cine arte? En todo caso, podría serlo “Esperando la carroza” , que tiene hasta un club de fanáticos que regularmente van a cumplir con sus ritos de adoración laica frente a la casa donde se rodó, pero ¿“Possession” film de culto? ¿De quién?

Dejando el cliché de lado, tal vez la película haya sido rodada en el momento menos oportuno con el casting equivocado . Veamos la historia: rodada en Berlín Occidental, por supuesto antes de la caída del Muro, se trata de un drama conyugal con ribetes fantásticos, casi de terror . La crisis del matrimonio compuesto por Sam Neill e Isabelle Adjani se exterioriza, gráficamente, con la presencia de un tercero, pero ese tercero no es el que puede imaginar el lector: es una especie de monstruo viscoso y repugnante (fue diseñado por Carlo Rambaldi , el mismo especialista que había hecho a Alien ), que sale del interior de ella no sólo en los momentos más incómodos, en el pasillo de una estación de subte, por ejemplo, sino que termina compartiendo el lecho de ambos. Un trío pocas veces visto.

La película sorprendió a algunos de los seguidores de Zulawski (quien había estrenado títulos interesantes como “La tercera parte de la noche” o “Lo importante es amar”, con Klaus Kinski), pero a los millones de admiradores de la bellísima actriz los dejó boquiabiertos. En el peor sentido, claro. Nunca más, desde entonces, ella volvió a hacer una película de éxito, o valorada, con excepción quizá de “Camille Claudel” junto a Gérard Depardieu. En los 90, junto a Sharon Stone, coprotagonizaó una bochornosa remake de “Las diabólicas”. No hace mucho, se la vio como estrella invitada en uno de los capítulos de la miniserie francesa “Diez por ciento”, que programó Netflix. Los años habían pasado, desde luego.

Adjani.jpg Isabelle Adjani en "Una mujer poseída" (1981), el film con el que se inició el fin de su estrellato en el cine

Recordemos que Adjani había sido uno de los rostros más deslumbrantes de la pantalla francesa, y europea en general, de mediados de los 70, belleza a la que sumaba sus magníficas condiciones como actriz. Después de su aparición en “La cachetada”, junto a Yves Montand, protagonizó —entre sus títulos más resonantes— “La historia de Adela H.”, de François Truffaut, en la que interpretó a la hija de Victor Hugo; “Las hermanas Brontë”, de André Techiné, junto con Isabelle Huppert y Marie France Pisier, en la que asumió el papel de Emily, la autora de “Cumbres borrascosas”, y “Nosferatu”, de Werner Herzog, también con Kinski y Bruno Ganz, una película apasionadamente romántica antes que de terror. Todo lo contrario de “Possession”.

El film de Zulawski, como se dijo antes, quizás haya llegado en mal momento. A principios de los 80, el género de terror, y el gore (porque en esta película había varias escenas de esa naturaleza) no gozaba del prestigio que adquirió después entre los jóvenes (y del suculento rédito comercial para los productores); era un género aún marginal, al que, muy de a poco, las películas de directores como John Carpenter (“Halloween”), o Brian de Palma (“Carrie”) empezaban a quitar del lazareto de las salas de cine de dudoso prestigio.

Pero más allá de eso, la película adolecía de un defecto central, que tal vez la nueva versión, amén de los tiempos distintos en que llegará, disuelva: tenía la capacidad de no satisfacer casi a nadie. Los fans del género de terror la dejaron de lado porque era demasiado seria, dramática y con pretensiones psicologistas como para atraerlos; los adeptos a los dramas conyugales no podían creer lo que veían, y finalmente, para los fans de la Adjani fue una puñalada mortal. Así no se trata a una estrella en la pantalla.

En la próxima versión Finn escribirá el guion, dirigirá y producirá. En esta última faceta lo acompañará la empresa de Robert Pattinson Icki Eneo Arlo. Se lo mencionó varias veces como protagonista, en el papel que en la primera versión hizo Sam Neill, pero eso no fue confirmado. Las primeras noticias de que se pondría en marcha este proyecto datan de hace un mes, lo que desató una guerra de ofertas. Warner Bros y Sony estuvieron entre los postores, pero quedó en manos de Paramount.