Paul McCartney vuelve a la Argentina: cómo fueron sus visitas anteriores

Paul McCartney confirmó una nueva visita a la Argentina , el artista de 81 años llega al país en el marco de su "Got Back Tour".

La hiperinflación hacía imposible que bajase hasta aquí. Pero en 1993, Convertibilidad mediante, Paul McCartney finalmente vino a la Argentina.

Estaba anunciado para el 9 y el 11 de diciembre en River pero, con el agregado de una tercera función, los shows se dieron en seguidilla del 10 al 12.

El 9 de diciembre, finalmente, McCartney pisó suelo argentino en un Jet Lear privado, proveniente de San Pablo. Llegó con su esposa Linda y sus hijos Stella, Mary y James.

Los shows del 1993 se siguen recordando como un hito, desde el comienzo con Drive My Car hasta el final con Hey Jude.

Además de ser declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires, Paul dio por única vez una conferencia de prensa local. Allí adelantó que se iba a reunir con George y Ringo para hacer algo de música nueva para un documental oficial, lo que en 1995 serían los Anthology.

La segunda visita de Paul se dio en 2010, hizo dos shows en River, como parte del Up and Coming Tour (de mayo a mayo), en medio de shows en Porto Alegre y San Pablo.

Cada noche arrancó con un tema distinto, aunque las dos tandas de bises eran inamovibles, cerrando con el repaso de Sgt. Pepper y The End.

En el año 2016 McCartney volvió al país con dos conciertos en el estadio Único de La Plata (16 y 17 de mayo) y con una histórica jornada para los cordobeses (15 de mayo) en el estadio Mario Alberto Kempes. Esta vez el tour se llamó One On One.

En una lista de temas compuesta por 39 canciones, los shows comenzaron y terminaron de la misma forma: con A Hard Day's Night de apertura y The End como cierre.

La hasta hora última visita de Paul a la Argentina fue hace 5 años. La gira Freshen Up arrancó en Canadá en septiembre de 2018, detrás del recién editado Egypt Station, y llegó acá el 23 de marzo de 2019, de vuelta en Buenos Aires, esta vez en el Campo de Polo.

Al igual que en 2016, el show cerró con el tramo final del medley de Abbey Road.