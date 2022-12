Primer poster y cambio de nombre para la película de Ari Aster y Joaquin Phoenix

A24 reveló un póster, a continuación, de lo que parece ser el personaje de la estrella Joaquin Phoenix desde una edad temprana, en pijama.

No hay detalles de la trama en este momento, pero según el tweet podemos esperar que "Beau is Afraid" llegue el próximo año.

https://twitter.com/A24/status/1602664647911522305 Ari Aster. Joaquin Phoenix. Next year, BEAU IS AFRAID. pic.twitter.com/SuXZgcrfHB — A24 (@A24) December 13, 2022

Parker Posey (“Perdidos en el espacio”), Stephen McKinley Henderson (Dune), Denis Ménochet (The French Dispatch), Hayley Squires (In the Earth ), Michael Gandolfini (The Many Saints of Newark) y Zoe Lister-Jones (The Craft: Legacy) se han unido a un elenco que también incluye a Nathan Lane ("Penny Dreadful: City of Angels"), Patti LuPone ("Hollywood"), Amy Ryan (Only Murders in the Building) y Kylie Rogers ("Yellowstone ”).

También vale la pena señalar que Aster dirigió previamente un cortometraje de comedia de terror titulado "Beau" en 2011. La trama del corto ve a un hombre atravesando una cadena de eventos siniestros e inquietantes cuando pierde sus llaves mientras se dirigía a visitar a su madre. Sin embargo , no hay una conexión confirmada entre su corto y "Beau is" Afraid en este momento.

Esta es la tercera película de Aster detrás de "Midsommar" y "Hereditary" , las tres colaboraciones con A24.