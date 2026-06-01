Bizarrap se suma al elenco de Toy Story 5: cuál es el personaje al que interpretará + Agregar ámbito en









El artista reveló que prestará su voz a “Santa de Jardín”, un personaje nuevo que aparecerá en la versión doblada al español tanto para América Latina como para España.

Bizarrap se suma al elenco de Toy Story 5: cuál es el personaje al que interpretará.

A pocos días de su estreno, Toy Story 5 sigue sorprendido con las figuras que se suman al elenco tanto en su versión original como en la que será doblada al español. En este contexto, el productor musical argentino Bizarrap anunció que se unirá al reparto de una de las franquicias más taquilleras de la animación.

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El artista reveló que prestará su voz a “Santa de Jardín”, un personaje nuevo que aparecerá en la versión doblada al español tanto para América Latina como para España. “Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a fotografías de él mismo con los muñecos de los personajes de Toy Story. “Gracias Disney por la oportunidad”, agregó.

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En las imágenes se lo ve recostado sobre un sillón, mientras interactúa con Woody y Buzz Lightyear, los entrañables protagonistas de la franquicia. Además, el artista luce una gorra, muy característica de su estilo, en la que se lee BZRP con la tipografía de la película.

Quién es el personaje de Bizarrap y un elenco repleto de Star Talents El personaje de Bizarrap es descrito como un miembro "ecléctico y ferozmente protector" de una pequeña comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero. Asimismo, “Santa de Jardín” es un gnomo de jardín, y sus características personales están vinculadas a la protección, buena suerte y conexión con la naturaleza.

Cabe destacar que el artista musical no será el único argentino en darle voz a un personaje en la película. Migue Granados fue convocado para prestar su voz a Dr. Locuaz, un juguete que le teme a la tecnología y que tendrá participación en la esperada película. Según adelantó el conductor de OLGA, se trata de un personaje “muy eufórico” y que incluso comparte escenas con Woody. Además, hace menos de una semana se confirmó que Bad Bunny le prestará su voz tanto en inglés como en español a uno de los nuevos personajes, Pizza con anteojos. La trama de esta nueva entrega apuesta por una historia más cercana a la realidad actual. Por primera vez, los juguetes no tendrán que enfrentarse a otro juguete sino a una tablet llamada Lilypad que capta toda su atención y deja a Woody, Buzz Lightyear y el resto del grupo luchando por recuperar su lugar en el mundo del juego tradicional.