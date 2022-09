Valeria Mazza, polémica: "El hombre es más simple que la mujer"

Como si fuera poco, Mazza expresó que es "re mamá de varón" y que haber tenida una hija no fue algo especialmente buscado.

Qué dijo Valeria Mazza

"Toda mi vida me hubiese encantado tener un hermano varón. Yo tenía más amigos varones que mujeres. Era siempre muy deportista, muy activa. Deseaba tener con toda mi alma un hijo varón. Soy re mamá de varón. Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos pero…", respondió Valeria, en una entrevista al portal Infobae.

"Disfruto enormemente (la crianza de una hija). Pero no es que lo busqué, lo deseé, o lo estaba esperando con toda el alma. Yo deseaba tener un hijo varón. Tuve hijos varones, uno, dos, tres, y bueno, fui por mi cuarto hijo, varón, mujer, lo que sea. No era que yo buscaba la nena hasta que viniera".

"Hoy agradezco obviamente a Dios que me dio la posibilidad de tener esta otra experiencia y me encanta. Obviamente hay un costado mío que puedo disfrutar con ella que no lo puedo hacer con mis hijos varones. No me quiero meter en líos pero como estructura, el hombre es mucho más simple que la mujer. Como mamá es mucho más simple, para mí es mucho más fácil y más simple la crianza del varón que de la mujer".

"Esta fue mi experiencia. Varones simples, súper deportistas, muy compañeros, respetuosos. La mujer, mucho más sedentaria, más de hablar. Bueno, soy bastante charleta también con lo cual es ta, ta, ta", finalizó Valeria.

Polémica en las redes

Mazza se convirtió en tendencia en las redes sociales y los usuarios salieron a criticarla.

"El discurso de Valeria Mazza atrasa por lo menos 10 años y poco colabora en la construcción de igualdad".

"Valeria Mazza es la definición de las mujeres que odian a las mujeres".

"La deducción de Valeria Mazza es que los hombres son más simples porque NO HABLAN, pero mirá qué causalidad Valeria que en los países de altos ingresos se suicidan 3 veces más hombres que mujeres. Me parece que el análisis es más profundo".

"Una nota a Valeria Mazza de 1989... donde ella explica que...ah ¿Es de este año? ¿Actual? Ay, Valeria".

"Ya ni me sorprende la cantidad de pelotudeces que dice Valeria Mazza cada vez que la entrevistan".