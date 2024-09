Precios confirmados para el regreso de Los Piojos: cuándo y dónde comprar las entradas

Habrá una preventa para clientes de Banco Provincia (hasta 6 cuotas sin interés) y una vez que se agote ese cupo será la venta general.

Hace tres meses, Los Piojos lanzaron una cuenta oficial de Instagram en la que anunciaron que el último show que dio la banda en River el 30 de mayo de 2009, llegaría a plataformas en el día en el que se cumplieran 15 años de su separación. Luego de ese día comenzó a alimentarse la posibilidad del regreso de la banda. "Ritual Piojoso" se tituló a este álbum en vivo que a través de 24 tracks revive aquella noche inolvidable a la que asistieron más de 60.000 personas. Semanas después, confirmaron que volverían juntos a los escenarios a finales de este año.

Explotó la interna de Los Piojos: "Micky" Rodríguez no participará de los recitales en La Plata

A un día de que las entradas para el esperado regreso de Los Piojos salgan a la venta una triste noticia sacudió las redes. "Micky" Rodríguez, el histórico bajista y miembro fundador de la banda no será parte del regreso el próximo 14 y 15 de diciembre en La Plata.

"Soy uno de los fundadores de Los Piojos y no participé en ninguna decisión. Ninguna. Creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados. Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco. Yo no me lo merezco ni nadie se lo merece", expresó el músico a través de su cuenta de Instagram.

"Hoy necesito contarles que no voy a ser parte de lo que para algunos es un regreso. Con mucha tristeza, con inmenso dolor, pero necesito poder seguir siendo quien soy. Poder seguir mirando a mis hijas a los ojos, caminar por la calle sabiendo que no me traicioné, que no traicioné la memoria de Tavo, que no los traicione a ustedes y que no traicioné mi corazón piojoso", cerró, dolido.

Sin embargo, desde la banda rápidamente respondieron a este comunicado y aseguraron: "Mickie vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando".