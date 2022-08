Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo disco

“Mi nuevo álbum sale el 21 de octubre”, dijo a una multitud ruidosa. “Y les contaré más a medianoche”.

Alrededor de la medianoche, apareció una publicación que anunciaba el título y más detalles sobre el nuevo álbum en la cuenta de Instagram de la cantautora.

“Midnights, las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida, saldrán el 21 de octubre. Encuéntrame a medianoche”, decía el mensaje que acompañaba la carátula del álbum.

El álbum fue descrito como “una colección de música escrita en medio de la noche, un viaje a través de terrores y dulces sueños”.

Cuando Swift subió al escenario para aceptar su premio, reconoció que la mayoría de los directores nominados eran mujeres.

“Me siento muy honrada de haber sido reconocida junto a artistas y directores tan increíbles en esta categoría”, dijo después de recibir su trofeo. “Solo quiero decir que estoy muy alentado por el hecho de que, por primera vez en la historia de los VMA, cuatro de los directores nominados en la categoría Video del año son mujeres”.

“Chicos, estoy muy orgulloso de lo que hicimos y sé con cada segundo de este momento que no hubiéramos podido hacer este cortometraje si no fuera por ustedes, los fanáticos. No podría volver a grabar mis álbumes si no fuera por ustedes, me animaron a hacerlo”.

Swift dijo que la decisión de revelar que lanzaría un nuevo álbum en los próximos meses se debió a la generosidad de sus fanáticos que votaron por ella para ganar el premio al Video del año.