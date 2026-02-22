Prime Video estrenó la exitosa película de Dwayne Johnson que la rompió en los cines + Seguir en









La plataforma agregó a su catálogo una de las primeras películas dramáticas del actor ícono de la acción en Hollywood.

Dwayne Johnson protagoniza una dramática película de acción que no te podés perder. Imagen: A24

Prime Video continúa reforzando su catálogo con películas de alto impacto que han cautivado a las audiencias globales. En esta ocasión, suma a su contenido una obra que no solo destaca por su acción, sino por presentar una faceta interpretativa nunca antes vista en uno de los actores mejores pagados del mundo.

Se trata de "La máquina" (The Smashing Machine), el drama biográfico deportivo que marcó el debut de Dwayne Johnson en el género dramático profundo. Tras su exitoso paso por las salas de cine, donde la crítica elogió la transformación física y emocional del actor, la película ya está disponible para todos los suscriptores del servicio.

La máquina (The Smashing Machine) Una de las películas que llevó a Dwayne Johnson a lo más alto de su carrera actoral, en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata La máquina, The Smashing Machine La película narra la cruda y conmovedora historia real de Mark Kerr, una leyenda de las artes marciales mixtas y dos veces campeón de la UFC durante su época dorada. A diferencia de otras cintas deportivas, esta obra se sumerge en los aspectos más oscuros del éxito, retratando el ascenso meteórico de Kerr y su posterior lucha contra los demonios personales fuera del ring.

El argumento se centra especialmente en el periodo entre 1997 y 2000, explorando la vulnerabilidad de un hombre apodado "La Máquina de Demolición" que, mientras dominaba a sus oponentes, enfrentaba una severa adicción a los analgésicos y una turbulenta relación amorosa. Es un retrato íntimo sobre el dolor, la supervivencia y el alto costo físico y mental de ser el mejor en un deporte brutal.

Bajo la dirección de Benny Safdie, la cinta utiliza un estilo casi documental para mostrar cómo Kerr intenta equilibrar su carrera profesional con su vida privada. La narrativa no solo celebra sus victorias, sino que ofrece una mirada honesta sobre su caída y el difícil camino hacia la redención, convirtiéndose en una pieza fundamental para entender los inicios de la industria de la lucha moderna.

Prime Video: tráiler de La máquina, The Smashing Machine Embed - The Smashing Machine - Tráiler Oficial en Español Prime Video: elenco de La máquina, The Smashing Machine Dwayne Johnson (Mark Kerr)

Emily Blunt (Dawn Staples)

Ryan Bader (Mark Coleman)

Bas Rutten (Él mismo)

Oleksandr Usyk (Igor Vovchanchyn)