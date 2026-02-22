Etcheverry venció a Kopriva y va por el título en el Río Open: enfrenta a Tabilo en la final + Seguir en









El argentino se impuso en un partido maratónico definido en dos días y buscará su primer título ATP este domingo frente al chileno, tras una jornada marcada por el desgaste físico.

Etcheverry venció a Kopriva y va por el título en el Río Open.

El argentino Tomás Etcheverry y el chileno Alejandro Tabilo disputarán este domingo la final del ATP 500 de Río de Janeiro, en un partido que estará marcado por el cansancio físico, luego de que ambos debieran completar sus respectivas semifinales pocas horas antes debido a las lluvias que obligaron a postergar los encuentros del sábado.

Las condiciones climáticas alteraron el cronograma original y comprimieron la actividad, lo que derivó en una jornada extenuante para los dos finalistas, que ahora deberán recuperarse en tiempo récord para el partido decisivo, con transmisión de ESPN2 y Disney+.

Tomás Etcheverry.png El argentino se impuso en un partido maratónico definido en dos días y buscará su primer título ATP este domingo frente al chileno. Cómo llegaron Etcheverry y Tabilo a la final Etcheverry accedió a la final del torneo tras vencer al checo Vit Kopriva por 4-6, 7-6(2) y 7-6(4), en un encuentro que se extendió por dos días debido a las interrupciones por lluvia y que este domingo volvió a detenerse por el calor extremo. El platense selló su clasificación tras 3 horas y 57 minutos de juego, con dos tie-breaks decisivos.

De esta manera, el argentino de 26 años, actual 51° del mundo, alcanzó la cuarta final ATP de su carrera, luego de las caídas en Santiago y Houston 2023 y Lyon 2024, y buscará finalmente su primer título en el circuito.

Horas antes, Tabilo venció con autoridad al peruano Ignacio Buse por 6-3 y 6-3, en apenas una hora y 12 minutos, y se convirtió en el primer finalista del certamen. Con este triunfo, el chileno aseguró su regreso al top 50 y, en caso de consagrarse, escalará hasta el puesto 37 del ranking ATP.

Antecedente reciente y promesa de final intensa El cruce tendrá un antecedente inmediato, ya que ambos se enfrentaron hace apenas una semana en el Argentina Open, con triunfo de Etcheverry por 1-6, 6-3 y 6-4. Con el desgaste físico como factor central, la final promete un desarrollo cambiante, en el que la recuperación, la fortaleza mental y la administración del esfuerzo serán claves para definir al campeón.