Prime Video sorprende con una serie que mezcla romance y crimen y se volvió la obsesión del momento

La plataforma captó la atención de todos con esta ficción basada en una novela de Catherine Ryan Howard.

La nueva serie que está causando furor en Prime Video. Imagen: Prime Video

Prime Video volvió a captar la atención del público con una serie que combina romance, suspenso y un crimen inquietante. La plataforma sumó un thriller psicológico que rápidamente empezó a generar repercusión entre los usuarios. Con una trama intensa y clima enigmático, la producción se perfila como uno de los estrenos más comentados.

Se trata de “56 días”, una serie de suspenso basada en la novela homónima de Catherine Ryan Howard. La ficción gira alrededor de una relación amorosa que deriva en un caso policial, con una estructura que mezcla romance, misterio y tensión psicológica. El estreno llegó en febrero de 2026 dentro del catálogo de la plataforma de streaming.

56 días El thriller de misterio y suspenso que está siendo lo más visto en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata 56 días, la nueva serie de Prime Video La historia sigue la investigación de un homicidio ocurrido 56 días después de que Oliver y Ciara se conocieran casualmente y comenzaran un romance intenso. El hallazgo de un cadáver en el departamento de él dispara un caso policial que reconstruye la relación y sus secretos. La narración alterna entre el pasado y el presente de la investigación, generando suspenso sobre qué ocurrió realmente.

Este enfoque permite que el espectador descubra gradualmente las circunstancias del crimen mientras se revelan aspectos ocultos de la pareja. Aunque la novela original surgió en el contexto del confinamiento por la pandemia, la adaptación televisiva prioriza el thriller psicológico y la tensión emocional, dejando en segundo plano la referencia directa al COVID-19.

Prime Video: tráiler de 56 días Embed - 56 DÍAS Tráiler Español Latino (2026) Dove Cameron Prime Video: elenco de 56 días Dove Cameron (Ciara Wyse)

Avan Jogia (Oliver Kennedy)

Karla Souza (Lee Reardon)

Dorian Missick (Karl Connolly)