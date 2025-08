¿Qué es una migraña aúrica, el síntoma que padeció Sergio Lapegüe al aire?

Además, en algunos entre los síntomas se pueden presentar una suerte de hormigueo en la cara o en una de las manos, dificultades en el habla y debilidad muscular.

SERGIO LAPEGUE.jpeg @sergiolapegue

Sergio Lapegüe: qué estudios le realizaron para descartar algo mayor

En el sanatorio, a Lapegüe le hicieron una resonancia magnética y una tomografía para descartar que el episodio que tuvo al aire pudiera ser otra cosa. Aunque desecharon la posibilidad de que fuera un problema grave, el conductor deberá hacerse chequeos médicos y algunos estudios más, entre ellos la visita a un neurólogo para poder analizar con mayor detenimiento lo que sucedió.

Lapegüe todavía no se refirió al hecho públicamente. Marina Calabró contó detalles de lo que pasó durante su programa de radio en El Observador: "En el estudio estaba Mica (la hija del conductor) que enseguida lo acompañó", y describió: "Yo me re asusté. En esto de que el show debe continuar seguimos con la columna, pero mi cabeza estaba pensando en qué le pasó porque no me había referido nada él".