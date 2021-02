Sergio Lapegüe, tras recibir el alta médica: "Ahora no puedo hablar y caminar al mismo tiempo"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Lapegue (@sergiolapegue)

“La fiebre fue mortal y era todos los días, los pulmones se habían llenado de Covid hasta que terminé con el casco Helmet durante 14 días, que fue el que me terminó salvando. Los médicos me dijeron que llegaron hasta ese punto y estuvieron a punto de intubarme. Increíblemente por la fuerza de mi familia, las oraciones de la gente y el trabajo de los médicos, pude evitarlo. Apenas me lo pusieron, me desmayé y empecé a recuperarme. Fue increíble”, agregó Lapegüe.

“Ahora no puedo hablar y caminar al mismo tiempo”, advirtió, y sentenció: “Lo que viví fue un shock, me dieron cuatro veces plasma”. Por otro lado, respecto de cómo seguirá su vida diaria una vez que se reintegre al trabajo, explicó: “En principio tengo tres semanas más de reposo. Ayer hice mi primera caminata que me permitirá ir recuperando el movimiento y el oxigeno”.

En tanto, la semana pasada, por instrucción médica, se realizó una serie de estudios. “El hígado está un poco complicado más que nada por los medicamentos y el propio Covid, que lo sigo teniendo y además tengo neumonía grave, pero los síntomas son buenos porque en los pulmones si bien se ve el virus muy fuerte, hay una menor incidencia”, detalló.

Por último, Lapegüe agradeció el cariño y apoyo de sus colegas, de los famosos y los seguidores que se solidarizaron con él: “Me llegaban todos los días estampitas y cartas al hospital. Las enfermeras se acercaban a saludarme y a decirme que rezaban por mí. Fue algo increíble de verdad”.