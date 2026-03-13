Abrió Sala Lúcida: un multiespacio cultural de resistencia, en CABA Por Paraná Sendrós + Seguir en









El nuevo espacio funciona en el lugar donde estaba el histórico Teatro Cabildo y propone una programación que mezcla cine, música en vivo y experimentación audiovisual.

La inauguración incluyó la proyección del documental "Un fueguito", dedicado a la vida del Nobel argentino César Milstein.

Donde tiempo atrás estuvo el Teatro Cabildo(Av. Cabildo 4740, barrio Saavedra) se inauguró ayer una nueva sala, o nuevo multiespacio, según sus organizadores, de nombre singular, Sala Lúcida. La misma, explican, funcionará como “sala de cine independiente y lugar de experimentación dedicado al cruce entre audiovisual, artes escénicas, música y tecnologías inmersivas”.

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Así, en la inauguración se rescató el valioso documental “Un fueguito”, sobre la vida del Premio Nobel César Milstein, una vida que combinaba en modo parejo la investigación científica en laboratorios asépticos y las aventuras en plena naturaleza (y agreguemos, la paciencia frente a gobiernos que despreciaban la ciencia, razón por la cual debió mudarse a Gran Bretaña, donde desarrolló sus principales investigaciones).

Cine, música y documentales en la programación de la nueva sala Siguiendo con la programación de Sala Lúcida, hoy puede verse la romántica noruega “Love”, de Dag Johan Haugerud (repite el domingo), y mañana sábado habrá un encuentro musical entre el Océano Dúo, el guitarrista Juan Falú y la cantante folklórica Silvia Iriondo. Recordemos, Océano Dúo está formado por Silvana Turco en flautas y quena, y Sebastián Pérez en guitarra de siete cuerdas y voz.

Para la semana siguiente se anuncia el estreno de los documentales “La biblioteca de todas las cosas posibles” (un recorrido por la inmunología guiado por Ana Fraile y Lucas Scavino), “Algo ha cambiado”, de Sergio Bonacci Lapalma, que el autor, alias Chapete, anuncia como un puente entre el blues nortemericano de Melvyn “Deacon” Jones y el blues local de Norberto “Pappo” Napolitano, y el reestreno de “¿Quién mató a mi hermano?”, sobre el caso Luciano Arruga, famoso caso de “desaparecido en democracia”.

Impulsando esta nueva sala aparecen Pulpofilms y Seirenfilms, dos pequeñas empresas dedicadas a la experimentación artística y tecnológica. Otra clase de impulso es el que recibió César Milstein cuando Tiburcio Padilla, ministro de Salud Pública bajo el gobierno de José María Guido, desmembró el Instituto Malbrán y les dijo a sus científicos “Ustedes son muchachos inteligentes, ¿por qué no se van? Acá no van a hacer nada”. Así es como Milstein se fue a la Universidad de Cambridge, donde pudo desarrollar sus investigaciones.