Expoagro 2026: los bancos cerraron la muestra con récord de pedidos de crédito, impulsados por líneas en dólares

La 20° edición de Expoagro, realizada en San Nicolás, cerró con récord de pedidos de crédito en los bancos, impulsados por el interés de productores en financiar maquinaria, insumos y capital de trabajo, con creciente protagonismo de las líneas en dólares.

El Banco Provincia finalizó su participación en Expoagro con una fuerte demanda de financiamiento, especialmente en líneas en dólares para inversión en maquinaria agrícola.

La edición número 20 de Expoagro , que se realizó en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires , cerró con un balance positivo para el sistema financiero , marcado por una fuerte demanda de crédito por parte de productores y empresas de la cadena agroindustrial . El clima de negocios que se vivió durante los cuatro días de la muestra reflejó expectativas favorables para la próxima campaña y un renovado interés por financiar inversiones en maquinaria, insumos y capital de trabajo .

Uno de los rasgos más destacados fue el crecimiento de las solicitudes de crédito en dólares , impulsadas por tasas promocionales y condiciones financieras competitivas ofrecidas por los bancos . En paralelo, el financiamiento prendario para la compra de maquinaria agrícola y las líneas para capital de trabajo concentraron buena parte de las consultas de productores y contratistas.

El dinamismo del sector también se reflejó en la fuerte concurrencia de público y en el volumen de operaciones iniciadas durante la exposición . Productores, proveedores de insumos y fabricantes de maquinaria participaron activamente de rondas de negocios y consultas financieras , en un contexto en el que el agro busca aprovechar mejores condiciones crediticias para planificar inversiones de cara a la próxima campaña .

En este escenario, las entidades financieras coincidieron en señalar que el agro continúa consolidándose como uno de los motores de la economía argentina , con un marcado interés por herramientas de financiamiento que permitan sostener la inversión productiva y modernizar la infraestructura del sector .

Banco Provincia

El Banco Provincia finalizó su participación en Expoagro con una fuerte demanda de financiamiento, especialmente en líneas en dólares para inversión en maquinaria agrícola. Durante la muestra recibió 4.760 presolicitudes de crédito, un 26% más que en 2025, por un total de $531.814 millones y u$s738,2 millones.

Más de la mitad de los pedidos se concentró en líneas en dólares para la compra de maquinaria nueva, impulsadas por la propuesta de préstamos a tasa 0% y plazos de hasta 48 meses, orientados principalmente a equipos fabricados por empresas agrupadas en Magriba.

Además, el banco registró operaciones a través de Procampo Digital, la herramienta online para financiar insumos, combustible y hacienda, que durante la exposición superó los USD 2,2 millones en préstamos en dólares y $5.825 millones en pesos.

“El interés por las tasas fue muy alto y se percibe claramente la necesidad de renovar maquinaria y capital productivo”, señaló el presidente de la entidad, Juan Cuattromo, quien destacó que la demanda de financiamiento en dólares continúa creciendo dentro del sector.





banco provincia expo

Santander

Desde Santander también destacaron el clima de optimismo que se vivió en la exposición y el fuerte interés por herramientas de financiamiento para la próxima campaña.

“Vemos a los productores y a todo el ecosistema agropecuario muy optimistas respecto de la próxima campaña. Hay mucha presencia y muchas ganas de hacer negocios”, señaló Nicolás Low, gerente de Agronegocios de Santander Argentina.

Según explicó el ejecutivo, la financiación de insumos y maquinaria agrícola concentró gran parte de las consultas durante la muestra, en un contexto en el que el sistema financiero llegó con condiciones competitivas.

Low remarcó además que el sector mantiene una marcada tendencia a financiarse en dólares, debido a que el agro genera divisas y puede acceder a líneas en esa moneda en condiciones favorables. “La oferta está bastante orientada hacia ese lado y es súper competitiva”, indicó.





Banco Nación

El Banco Nación, por su parte, registró uno de los balances más destacados de la muestra, al triplicar el financiamiento destinado al sector productivo respecto de Expoagro 2025.

Durante las cuatro jornadas se contabilizaron más de 28.000 solicitudes de préstamos por un monto superior a los $30 billones, destinadas tanto a capital de trabajo como a inversión productiva.

La entidad impulsó una oferta de crédito competitiva que incluyó líneas para maquinaria agrícola nueva con tasas del 0% en dólares y del 19% nominal anual en pesos, con plazos de hasta 60 meses.

El volumen de operaciones consolida el liderazgo del banco dentro del sistema financiero. Según informó la entidad, actualmente posee una participación del 19,51% en el mercado de crédito, el nivel más alto de su historia, lo que implica que uno de cada cinco pesos prestados en la Argentina pasa por el Banco Nación.

expor agro banco nacion







Banco Entre Ríos

Por su parte, Banco Entre Ríos presentó en Expoagro una nueva línea de préstamos de capital de trabajo en dólares con gestión 100% digital, dirigida a empresas agropecuarias y productivas. La propuesta permite simular, solicitar y acreditar el crédito directamente desde Office Banking, sin necesidad de trámites presenciales ni intervención operativa del banco, lo que agiliza los tiempos y simplifica el acceso al financiamiento.

La línea ofrece plazos bullet de 90, 180, 270 y 360 días y forma parte de la estrategia de la entidad para profundizar la digitalización del crédito empresarial. En el marco de la muestra, el banco también ofreció condiciones promocionales para las operaciones gestionadas a través del canal digital, con foco en empresas del sector agropecuario.

Además, la entidad reforzó otras herramientas digitales para la gestión financiera de las empresas, como el descuento de Echeq desde Office Banking, que permite obtener cotización en tiempo real, confirmar la operación y recibir la acreditación de fondos de forma inmediata. A esto se suma el onboarding digital para empresas, que permite abrir cuentas corrientes de manera online y comenzar a operar sin necesidad de asistir a una sucursal.

Según datos del banco, más del 70% de los créditos de capital de trabajo en pesos ya se gestionan a través de Office Banking, con más de 2.000 operaciones liquidadas en el último semestre por un total de $35.000 millones, lo que consolida al canal digital como una herramienta clave para el financiamiento empresarial. Con estas iniciativas, Banco Entre Ríos busca acercar soluciones ágiles y eficientes para acompañar el crecimiento del sector productivo.





Banco Credicoop

También Banco Credicoop participó de Expoagro con una oferta de financiamiento y servicios orientados al sector agropecuario, con foco en insumos, maquinaria y capital de trabajo. Entre las principales propuestas se destacó la Tarjeta AgroCabal, que ofrece financiación de hasta un año de plazo para la compra de agroinsumos y operaciones en remates de hacienda, con condiciones especiales durante la muestra.

La entidad también presentó líneas de crédito para la adquisición de bienes de capital, tanto en pesos como en dólares, mediante convenios con proveedores de maquinaria agrícola. A esto se suman herramientas como el descuento de cheques de pago diferido, con condiciones promocionales para expositores, y Leasing Credicoop, con plazos de hasta 31 meses para rodados y maquinaria vial y hasta 49 meses para maquinaria agrícola.

Además, el banco ofreció créditos de inversión y capital de trabajo en dólares, junto con servicios vinculados al comercio exterior, como financiación de importaciones y prefinanciación de exportaciones. En el plano digital, Credicoop promovió la Cuenta Corriente Digital Agro, que permite abrir cuentas directamente desde la app Credicoop Móvil, con bonificación de hasta un año.





Banco Macro

Por su parte, Banco Macro participó de Expoagro con una propuesta centrada en la digitalización del financiamiento y herramientas adaptadas al ciclo productivo del agro. Una de las soluciones destacadas es Crédito Simple Agro, una herramienta 100% digital que permite a los productores obtener una calificación crediticia desde el celular y acceder de forma inmediata a financiamiento para maquinaria agrícola o capital de trabajo.

Otra de las plataformas impulsadas por la entidad es Red Agro, que permite que proveedores de insumos financien a productores con plazos acordes al ciclo productivo y cobro al contado, con gestión digital y condiciones especiales durante la muestra.

La propuesta del banco también incluyó préstamos prendarios en pesos y dólares para la compra de maquinaria agrícola y utilitarios, con plazos de hasta 60 meses, además de líneas para capital de trabajo diseñadas específicamente para el sector.

A su vez, la entidad promovió Campo Simple, una plataforma que permite comprar insumos con financiación y precios preferenciales, y destacó sus acuerdos comerciales con más de 200 proveedores y 300 fabricantes y concesionarios de maquinaria agrícola, lo que amplía las alternativas de financiamiento disponibles para productores y contratistas.



Con estos resultados, las entidades financieras coincidieron en que Expoagro volvió a confirmar el rol estratégico del financiamiento para impulsar la inversión del agro, uno de los sectores clave para el crecimiento económico del país.