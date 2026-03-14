Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU atacó la isla de Kharg un enclave vital para las exportaciones de petróleo de Irán

La guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán no cesa y cumple dos semanas desde su inicio el 28 de febrero de 2026. En este escenario, los ataques entre ambas naciones vuelven a poner el foco en la infraestructura petrolera mientras que la presión sobre los mercados energéticos crece.
EEUU bombardeó la isla iraní de Kharg y destruyó más de 90 objetivos militares
El ejército de Estados Unidos confirmó que un ataque aéreo ejecutado durante la noche del viernes destruyó más de 90 objetivos militares iraníes en la isla de Kharg, ubicada en el golfo Pérsico. La ofensiva fue ordenada por el presidente Donald Trump y ejecutada por el Comando Central estadounidense.
Según las autoridades militares, la operación apuntó contra instalaciones estratégicas del régimen iraní, aunque evitó atacar la infraestructura petrolera de la isla, considerada clave para la economía de Irán y para el mercado energético internacional.
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