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14 de marzo 2026 - 11:00

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU atacó la isla de Kharg un enclave vital para las exportaciones de petróleo de Irán

Los mercados internacionales permanecen con el foco puesto en la guerra en Medio Oriente.

Los mercados internacionales permanecen con el foco puesto en la guerra en Medio Oriente.

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Según detallaron las autoridades estadounidenses, el ataque al enclave tuvo por objetivo instalaciones militares. Por su parte, desde Teherán advierten que si su infraestructura energética es destruida, devolverán el ataque sobre las instalaciones de EEUU en la región.

EEUU bombardeó la isla de Kharg el pasado viernes, aunque aseguraron que la operación tuvo por objetivo edificaciones militares. El enclave es vital para la industria petrolera iraní. El vicegobernador Ehsan Jahaniyan, vicegobernador de la provincia de Bushehr, aseguró que "las exportaciones, las importaciones y las actividades de las empresas con sede en esta isla continúan con normalidad”.

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EEUU bombardeó la isla iraní de Kharg y destruyó más de 90 objetivos militares

El ejército de Estados Unidos confirmó que un ataque aéreo ejecutado durante la noche del viernes destruyó más de 90 objetivos militares iraníes en la isla de Kharg, ubicada en el golfo Pérsico. La ofensiva fue ordenada por el presidente Donald Trump y ejecutada por el Comando Central estadounidense.

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EEUU confirm&oacute; que destruy&oacute; 90 objetivos militares de Ir&aacute;n.

EEUU confirmó que destruyó 90 objetivos militares de Irán.

Según las autoridades militares, la operación apuntó contra instalaciones estratégicas del régimen iraní, aunque evitó atacar la infraestructura petrolera de la isla, considerada clave para la economía de Irán y para el mercado energético internacional.

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Trump aseguró que Irán está "totalmente derrotado"

El presidente estadounidense, afirmó este sábado que el régimen de Irán quedó “totalmente derrotado” tras la ofensiva militar conjunta llevada adelante por Estados Unidos e Israel. En ese marco, sostuvo que Teherán ahora intenta negociar un acuerdo que, según advirtió, no aceptará.

Conferencia Trump
Trumpm afirmó que Irán

Trumpm afirmó que Irán "está totalmente derrotado".

El mandatario realizó las declaraciones a través de su red social Truth Social, donde apuntó también contra la cobertura mediática del conflicto.

“Los medios de comunicación que difunden noticias falsas odian informar sobre el buen desempeño del ejército estadounidense contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!”, escribió, sin ofrecer mayores detalles sobre eventuales negociaciones.

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La guerra en Medio Oriente redujo el tránsito por el Estrecho de Ormuz a 77 barcos en lo que va de marzo

Lancha rapida IRani
El estrecho de Ormuz: zona de conflicto por la guerra en Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz: zona de conflicto por la guerra en Medio Oriente.

Sólo 77 buques atravesaron el Estrecho de Ormuz durante marzo, una caída abrupta frente a los 1.229 tránsitos registrados en el mismo período del año pasado, de acuerdo con datos de Lloyd’s List Intelligence.

El desplome del tráfico refleja el impacto de la escalada militar en la región, que prácticamente paralizó uno de los corredores energéticos más sensibles del comercio mundial. El paso marítimo conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y por allí circula cerca de una quinta parte del petróleo transportado por mar a nivel global.

Según el mismo relevamiento, los buques vinculados al régimen de Irán concentran actualmente el 26% del tráfico que aún circula por la zona. Les siguen embarcaciones de Grecia, con el 13%, y de China, con el 12%.

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Las autoridades iraníes aseguran que operaciones petroleras en la isla de Kharg "se desarrollan con normalidad"

isla de kharg
Desde Irán, aseguran que el ataque de EEUU no daño infraestructura petrolera.

Desde Irán, aseguran que el ataque de EEUU no daño infraestructura petrolera.

Las actividades de las compañías petroleras en la Isla de Kharg, uno de los principales nodos de exportación energética de Irán, continúan operando sin interrupciones pese a las recientes tensiones con Estados Unidos. Así lo aseguró este sábado Ehsan Jahaniyan, vicegobernador de la provincia de Bushehr, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Washington había lanzado un ataque contra objetivos militares en la isla.

“Actualmente, las exportaciones, las importaciones y las actividades de las empresas con sede en esta isla continúan con normalidad”, declaró Jahaniyan, de acuerdo con la agencia Nour News, medio vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El funcionario agregó que “en la isla de Kharg, que forma parte del condado de Bushehr, las operaciones de las compañías petroleras en esta terminal de exportación se desarrollan con normalidad”.

Las declaraciones llegan después de que Trump sostuviera el viernes que un bombardeo estadounidense había “arrasado por completo con todos los objetivos militares” presentes en la isla. El mandatario también advirtió que Estados Unidos podría avanzar contra la infraestructura petrolera iraní si Teherán continúa bloqueando el tránsito de buques en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más sensibles del comercio mundial.

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Donald Trump anunció un bombardeo de EEUU contra una isla petrolera de Irán y aseguró que fueron "aniquilados todos los objetivos militares"

isla Kharg
La isla es un enclave vital para la producción petrolera de Irán.

La isla es un enclave vital para la producción petrolera de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron un bombardeo de gran magnitud contra la isla iraní de Kharg, una de las instalaciones energéticas estratégicas de la República Islámica. Además, Washington ofreció una recompensa de hasta u$s10 millones por información que conduzca al paradero del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, en el marco del programa “Rewards for Justice” del Departamento de Estado.

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