Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU atacó la isla de Kharg un enclave vital para las exportaciones de petróleo de Irán

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Las autoridades iraníes aseguran que operaciones petroleras en la isla de Kharg "se desarrollan con normalidad"

isla de kharg Desde Irán, aseguran que el ataque de EEUU no daño infraestructura petrolera. Reuters

Las actividades de las compañías petroleras en la Isla de Kharg, uno de los principales nodos de exportación energética de Irán, continúan operando sin interrupciones pese a las recientes tensiones con Estados Unidos. Así lo aseguró este sábado Ehsan Jahaniyan, vicegobernador de la provincia de Bushehr, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Washington había lanzado un ataque contra objetivos militares en la isla.

“Actualmente, las exportaciones, las importaciones y las actividades de las empresas con sede en esta isla continúan con normalidad”, declaró Jahaniyan, de acuerdo con la agencia Nour News, medio vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El funcionario agregó que “en la isla de Kharg, que forma parte del condado de Bushehr, las operaciones de las compañías petroleras en esta terminal de exportación se desarrollan con normalidad”.

Las declaraciones llegan después de que Trump sostuviera el viernes que un bombardeo estadounidense había “arrasado por completo con todos los objetivos militares” presentes en la isla. El mandatario también advirtió que Estados Unidos podría avanzar contra la infraestructura petrolera iraní si Teherán continúa bloqueando el tránsito de buques en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más sensibles del comercio mundial.