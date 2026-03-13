La serie de Prime Video que es perfecta para quienes buscan capítulos cortos y una historia atrapante + Seguir en









Desde una perspectiva fresca y diferente, trata una temática bastante abordada en la ficción, pero de forma muy atractiva.

Una ficción que vas a ver en pocos días, en Prime Video. Imagen: Freepik

Las plataformas de streaming siguen sumando producciones ideales para quienes quieren ver historias entretenidas sin tener que dedicar demasiadas horas frente a la pantalla. En ese contexto, Prime Video tiene en su catálogo una serie que se volvió muy popular por su formato ágil y sus relatos cargados de emoción.

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Uno de los grandes atractivos de esta producción es que cada episodio presenta una historia diferente, lo que permite verlos de forma independiente sin perder el hilo general de la propuesta. Además, sus capítulos tienen una duración breve, lo que la convierte en una opción ideal para maratonear o ver en cualquier momento del día.

Modern Love Una serie que explora el amor desde diferentes perspectivas. Imagen: Prime Video La serie en cuestión es Modern Love, una producción que combina romance, drama y momentos de comedia a través de relatos inspirados en historias reales publicadas en una famosa columna periodística.

De qué trata Modern Love, la miniserie furor de Prime Video La serie Modern Love está basada en una popular columna del periódico The New York Times, en la que se publican relatos reales sobre diferentes experiencias relacionadas con el amor. Cada episodio adapta una de estas historias y la lleva a la pantalla con nuevos personajes y situaciones.

A lo largo de sus capítulos, la serie explora distintas formas de amor: relaciones románticas, vínculos familiares, amistades inesperadas y hasta el amor propio. La narrativa busca mostrar cómo estas experiencias pueden transformar la vida de las personas en momentos inesperados.

Modern Love Con distintas historias, muestra la diversidad en las relaciones humanas. Imagen: Prime Video Con episodios de alrededor de media hora y tramas independientes, la serie ofrece relatos emotivos y reflexivos ambientados principalmente en la ciudad de Nueva York. Cada capítulo presenta nuevas historias que muestran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Prime Video: tráiler de Modern Love Embed - Modern Love - Official Trailer | Prime Video Prime Video: elenco de Modern Love Anne Hathaway (Lexi)

Tina Fey (Sarah)

Dev Patel (Joshua)

Andrew Scott (Tobin)

Cristin Milioti (Maggie)