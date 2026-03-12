Causa $LIBRA: revelan que Mauricio Novelli y Javier Milei se llamaron 5 veces antes del tuit del Presidente

Un informe incorporado a la causa judicial señala que el empresario habría intentado comunicarse varias veces con el jefe de Estado minutos antes del mensaje que promocionó el token. La investigación analiza si existió coordinación previa en la difusión del proyecto.

Las pericias realizadas al teléfono del trader Mauricio Novelli , vinculado al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA , revelaron que realizó al menos cinco llamadas a Javier Milei en los minutos previos al tuit en el que el mandatario promocionó el token . Los datos forman parte de documentos incorporados a la causa judicial que investiga el caso.

La información fue difundida este jueves por el periodista Ariel Zak en C5N, quien accedió a documentos anexados al expediente que contienen detalles del contenido del celular del empresario. “ Es la persona que, se sospecha, habría convocado al Presidente a publicar el posteo del 14 de febrero del año pasado ”, explicó.

Según los datos que surgen del análisis del dispositivo, el 14 de febrero cerca de las 19:01 , horario en el que Milei publicó el mensaje en redes sociales, se habrían registrado varias comunicaciones consecutivas desde el teléfono de Novelli hacia el del Presidente .

“ Habría al menos cinco comunicaciones antes de las 19:01 ”, detalló Zak. En ese momento, el mandatario difundió el código necesario para acceder a la compra del token , que acababa de lanzarse al mercado.

De acuerdo con la reconstrucción de las comunicaciones, las conversaciones se interrumpieron durante un período y luego se retomaron. En ese segundo tramo, se habrían registrado contactos desde el teléfono presidencial hacia el de Novelli .

El periodista también señaló que en la secuencia analizada aparece una comunicación entre Novelli y Julian Peh, CEO de Kip Protocol, empresa vinculada al proyecto de la criptomoneda. Además, no descartó que pudieran haber llamados con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.¿

Estos datos cobran relevancia al considerar el antecedente de las cajas de seguridad vinculadas a Novelli. El 4 de febrero, pocos días antes de viajar a Estados Unidos, el empresario habilitó dos cofres en una sucursal del Banco Galicia en Martínez. Diez días más tarde, el 14 de febrero, Milei publicó en sus redes el acceso a la criptomoneda $LIBRA. Horas después del anuncio, el token se desplomó, afectando a unos 40 mil inversores.

Luego del regreso de Novelli al país, el 16 de febrero, su madre y su hermana se presentaron en la entidad bancaria para retirar el contenido de las cajas de seguridad. Las cámaras de seguridad registraron a Alicia Rafele y María Pía Novelli en el momento en que retiraban los valores. El movimiento ocurrió poco después del lanzamiento y la posterior caída del activo digital promocionado por el Presidente.

Ante esta situación, la jueza María Servini ordenó allanamientos urgentes sobre las cajas de seguridad, pero cuando los agentes judiciales realizaron el procedimiento las encontraron vacías.

Además, las pericias sobre el celular de Novelli revelaron que el 20 de febrero, cuatro días después de su regreso a la Argentina, mantuvo una conversación por WhatsApp con su socio Manuel Terrones Godoy. En ese intercambio escribió: “Llevo eso para allá, pero borrá”.

El jubilado en la ruta del dinero del caso $LIBRA: recibió u$s1 millón y figura autorizado a manejar autos de alta gama

Un jubilado de 75 años que apareció en la ruta del dinero del caso de la criptomoneda $LIBRA quedó bajo la lupa judicial luego de que se detectara que recibió más de un millón de dólares de parte del empresario estadounidense Hayden Davis. Además, registros oficiales revelan que está autorizado a conducir varios vehículos de gama media y alta pertenecientes a una empresa vinculada a su entorno.

Se trata de Orlando Rodolfo Mellino, un hombre radicado en Tigre cuyo nombre surgió en la investigación cuando se detectó que el 30 de enero de 2025 recibió una transferencia de más de u$s1 millón en criptomonedas desde una cuenta atribuida a Davis, uno de los impulsores del proyecto cripto.

La operación se concretó el mismo día en que el empresario se reunió con el presidente Javier Milei.

Según reconstruyeron los investigadores, Mellino transfirió el dinero pocas horas después a otra cuenta cuyo titular todavía no fue identificado, lo que alimenta las sospechas sobre su rol dentro de la maniobra financiera que se investiga en los tribunales federales.