Brasil se entusiasma con levantar su segundo Oscar: resurgimiento, inversión pública y retratos de la dictadura

El país vecino vuelve a pisar fuerte en la temporada de premios. Esta vez, lo hace con "El Agente Secreto" de Kleber Mendonça Filho. Luego de ganar en el festival de Cannes, ahora se convierte en una de las favoritas para llevarse la estatuilla dorada.

Brasil está haciendo historia, en tan solo dos años. Tras ganar en 2025 su primer Oscar con “Aún Estoy Aquí” , volvió a pisar fuerte en festivales y premios con “El Agente Secreto” de Kleber Mendonça Filho : ganó por mejor dirección y actuación en el Festival de Cannes , fue ovacionada mundialmente y ahora se consagra como una de las favoritas de los Oscars. La película ya ganó en los Golden Globes y los Critics Choice Awards.

El domingo Brasil estará expectante por la posibilidad de llevarse su segunda estatuilla dorada. En el caso de ser así, Argentina ya no sería el país latinoamericano con más Oscars: ahora compartiría el lugar con los vecinos.

“La nominación de El Agente Secreto a cuatro categorías del Óscar es motivo de celebración en todo el país . Es un reconocimiento a nuestra cultura y a la capacidad de Brasil para contar historias que conmueven al mundo”, expresó a través de las redes sociales el presidente brasileño Lula Da Silva. Además de ser nominada como Mejor Película Extranjera, recibió una nominación por la actuación de su protagonista Wagner Moura y el elenco fue destacado en la categoría de Mejor Cast. Y como si fuera poco, logró tener su lugar en la categoría más importante: Mejor Película, donde se seleccionan las mejores diez obras de toda la temporada.

Sin embargo, este éxito había comenzado en mayo del año pasado en el marco del Festival de Cannes , donde la película tuvo su estreno mundial. No solo fue ovacionada por 10 minutos -una tradición que simboliza un recibimiento positivo- sino que tanto el director como el protagonista se llevaron su correspondiente estatuilla. Además, el film recibió el premio FIPRESCI , un galardón otorgado por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica a películas que se destacan por su innovación, calidad artística y riesgo narrativo.

“El Agente Secreto” no pasó desapercibida en el prestigioso festival y se sospechaba que el reconocimiento recién comenzaba. Dicho y hecho, ahora podría culminar su camino llevándose por lo menos un Oscar. Sin embargo, el mérito no sería la estatuilla en sí, sino cómo: en el transcurso de dos años, el cine brasileño logró crecer y expandirse hacia el mundo.

El cine brasileño: una industria impulsada por el Estado

Brasil cuenta con su propio ente que regula y fomenta la actividad cinematográfica: la Agência Nacional do Cinema de Brasil (ANCINE), que se financia principalmente a través del Fondo Sectorial Audiovisual (FSA), el cual se nutre de impuestos sobre la facturación de servicios de televisión paga, telecomunicaciones y otros ingresos derivados de la comercialización de contenidos.

Cuando en 2023 reasumió el poder Lula Da Silva, se anunció una inversión presupuestaria de 1,6 billones de reales (US$289 millones), la mayor inyección pública destinada al sector audiovisual en la historia de Brasil. ¿Por qué tomó esta decisión? El objetivo era reactivarlo, ya que, durante el gobierno anterior encabezado por Jair Bolsonaro no se aplicó la Cuota de Pantalla (obligación legal en cines de exhibir un mínimo de películas nacionales), se recortó la financiación para el FSA ni se renovaron los incentivos fiscales en tiempo y forma.

Por otro lado, se paralizó el proyecto de regulación del streaming y desapareció el impuesto Contributivo para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional (CONDECINE) que financiaba principalmente el FSA, entre otras medidas. Ante este escenario, Da Silvia no solo decidió invertir en el sector, sino que además implementó marcos regulatorios orientados a proteger e impulsar el cine y el audiovisual brasileño.

El Agente Secreto (3) Lula Da Silva junto al director y elenco de "El Agente Secreto".

“El cine brasileño volvió a conectarse a la corriente con la elección de Lula en 2022, después de cuatro años en los que la cultura, en términos prácticos, fue extinguida”, afirmó el director Kleber Mendonça Filho en una entrevista. Entre las medidas destacadas, se firmó un decreto que regula la Cuota de Pantalla, estableciendo porcentajes mínimos obligatorios para la exhibición de películas brasileñas en los cines de todo el país durante 2026.

Además, el Ministerio de Cultura creó 94 nuevas salas de proyección, llevando a un récord de 3.509 pantallas en todo el país. Hay planes para crear una Comisión Nacional de Cine. También los incentivos fiscales de la Ley Audiovisual fueron extendidos hasta 2029. Otras iniciativas incluyen a “Tela Brasil”, una plataforma de transmisión gratuita de contenido brasilero.

Una de las recientes novedades es que en Diputados se aprobó el proyecto de Ley de Streaming, que consiste en que las plataformas deberán cumplir con una cuota de hasta el 10% de producciones brasileñas determinadas por ANCINE. Además, pagarán un impuesto de hasta el 4%, dinero con el que se fomentará la industria.

Cine brasilero: resultados en premios y en números

En 2025, “El Agente Secreto” no fue la única obra nacional que recibió reconocimientos globales, sino que también se destacó “El Sendero Azul”, la última obra de Gabriel Mascaro que se llevó el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Sin embargo, el impulso al sector audiovisual no solo se ve reflejado en estatuillas internacionales, sino también en números locales.

Por ejemplo, en el segundo año del mandato de Da Silva ocurrió algo que no sucedía desde 2019: cinco películas brasileñas superaron un millón de espectadores. En 2025, las producciones locales representaron el 11,2% de las ventas de taquilla: 11,1 millones de personas habían elegido films nacionales. De esta forma, pasaron de ocupar el 4% de las funciones en 2023 al 15,9% el año pasado.

En paralelo, el Gobierno continúa reactivando las convocatorias e inyectando cifras récord al sector: solo el año pasado fueron 1.400 millones de reales (US$269 millones), un 180% más que la inversión de 2021.

La dictadura protagonista del cine galardón de Brasil

“‘El Agente Secreto' es una película sobre la memoria o la falta de memoria, y sobre el trauma generacional. Creo que, si el trauma puede pasarse por generaciones, los valores también”, dijo Wagner Moura al recibir el Golden Globes por Mejor Actor. Tanto este nuevo film como “Aun Estoy Aquí” retratan la dictadura brasileña (1964 -1985). Argentina ganó sus dos Oscars por “La Historia Oficial” (1986) y “El Secreto de sus Ojos” (2010). Dos obras diferentes entre sí que se detienen en el punto más violento de la historia argentina: la dictadura militar.

El agente secreto Wagner Moura protagoniza "El Agente Secreto".

Casi como si Brasil siguiera esos pasos, se llevó su primera estatuilla dorada por un film dramático basado en hechos reales que tiene como protagonista a una mujer (Fernanda Torres) y su lucha tras la desaparición de su esposo en 1971. Mientras que la película que pelea por su Oscar es una propuesta con tintes de thriller, comedia negra y acción que se detiene en un hombre que busca exiliarse con su hijo.

El cine brasileño no solo logró resurgir y expandirse, sino que también vio la oportunidad de contar una parte de su historia. Y dio frutos: el mundo eligió verlos y así conocerlos. Como dijo el director mexicano Alejandro González Iñarritu, el cine es universal y trasciende banderas y fronteras culturales. Más allá del Oscar, Brasil ya ganó.