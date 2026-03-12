Premios Oscar 2026: cómo y dónde ver la ceremonia de entrega + Seguir en









Cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas organiza los Oscars, la ceremonia que ha reconocido la excelencia y los logros cinematográficos desde 1929.

Este domingo 15 de marzo llega una nueva entrega de los Oscars.

La temporada de premios llegará a su pico con la 98a Entrega de los premios Oscar el próximo domingo 15 de marzo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La entrega se llevará a cabo a partir de las 20hs en el Dolby Theatre en Ovation Hollywood, donde se reunirán las figuras más prominentes del cine internacional.

Entre las películas con más nominaciones se destacaron Sinners (16 nominaciones), Una Batalla Tras Otra (13 nominaciones) y con 9 nominaciones cada una Frankenstein, Marty Supreme y Valor Sentimental.

Cómo y dónde ver la entrega de los premios Oscar 2026 La completa cobertura comenzará una hora antes de la ceremonia, a las 19hs, con del pre-show exclusivo de TNT y HBO Max, con Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky como presentadores en vivo desde Los Ángeles, quienes tendrán acceso especial a los nominados en su paso por la alfombra roja.

La ceremonia será conducida por el ganador del Emmy, presentador, escritor y productor Conan O’Brien. Además, contará con la participación especial de estos presentadores: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison, Zoe Saldaña, Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani y Maya Rudolph, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow, Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum y Sigourney Weaver.

Actuaciones en vivo Durante la ceremonia también habrá momentos musicales especiales inspirados en algunas de las películas nominadas. EJAE, AUDREY NUNA y REI AMI, las voces cantantes detrás de HUNTR/X, interpretarán la canción original nominada al Oscar “Golden” de la película, Demon Hunters. Por su parte, Miles Caton y Raphael Saadiq interpretarán la canción original nominada al Oscar “I Lied To You” de Sinners, acompañados por Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith, en un homenaje al estilo visual único de la película.