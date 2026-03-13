El dólar se fortalece en el mundo por la guerra en Medio Oriente y toca su valor más alto en tres meses y medio

El avance de la divisa estadounidense se explica por la búsqueda de activos seguros en medio de la tensión geopolítica y el salto del petróleo, que golpea con mayor fuerza a las economías importadoras de energía como Europa y Japón.

La dinámica del mercado cambiario sigue muy vinculada a la evolución del crudo.

El dólar se encamina a cerrar su segunda semana consecutiva de subas en los mercados internacionales, impulsado por la búsqueda de refugio de los inversores frente a la escalada del conflicto en Medio Oriente y el salto del precio del petróleo. En ese contexto, el euro y el yen tocaron mínimos de varios meses.

El índice dólar —que mide la evolución del billete verde frente a una canasta de seis monedas principales— subía este viernes un 0,5% hasta las 100,22 unidades , su nivel más alto desde fines de noviembre. En el acumulado de la semana, el indicador avanza cerca de 1,4% .

El movimiento responde en gran medida a la creciente tensión geopolítica en la región. La posibilidad de que el conflicto afecte el suministro global de crudo elevó la volatilidad en los mercados y empujó a los inversores hacia activos considerados más seguros, como el dólar.

A diferencia de otras economías avanzadas, Estados Unidos se encuentra relativamente protegido frente a un shock energético , ya que desde hace casi una década es exportador neto de petróleo. En cambio, Europa y Japón dependen fuertemente de las importaciones de energía, lo que vuelve más vulnerables a sus monedas frente a un escenario de crudo más caro.

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Euro y yen, bajo presión

En ese contexto, el euro cayó a su nivel más bajo desde agosto, con una baja de 0,6% hasta los u$s1,1438, mientras que el yen japonés tocó su mínimo en 20 meses, al ubicarse en 159,69 unidades por dólar.

La debilidad de la moneda japonesa llevó incluso a que el gobierno de Japón advirtiera que está dispuesto a tomar medidas para frenar una depreciación excesiva del yen.

Los analistas señalan que un período prolongado de precios elevados del petróleo podría afectar con mayor fuerza a las economías importadoras de energía, ya que elevaría los costos productivos y presionaría sobre la inflación.

En paralelo, el dólar también se fortaleció frente al franco suizo, otra moneda considerada refugio, al subir hasta 0,7894 unidades, su mayor nivel desde enero.

El petróleo, en el centro de la escena

La dinámica del mercado cambiario sigue muy vinculada a la evolución del crudo. Irán intensificó en las últimas horas los ataques contra instalaciones petroleras y de transporte en Medio Oriente, mientras su nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, prometió mantener cerrada la ruta marítima del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores del comercio mundial de energía.

En este escenario, los inversores siguen de cerca la evolución del conflicto, ya que cualquier interrupción prolongada en el flujo de petróleo podría reforzar la presión alcista sobre el dólar y profundizar la debilidad de las monedas más expuestas al costo de la energía.