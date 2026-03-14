Campo: sin retenciones, Argentina podría producir 251 millones de toneladas de granos en 10 años

El informe fue elaborado por la Universidad Austral y la Bolsa de Cereales de Rosario. Remarcan que el sector es generador neto de dólares.

La Argentina podría alcanzar los 251 millones de toneladas de producción de granos en la próxima década si se eliminaran las retenciones a las exportaciones , plantea un informe elaborado por la Universidad Austral .

“ Argentina cuenta con una base productiva agroindustrial extraordinaria, pero su potencial está condicionado por factores macroeconómicos que limitan la inversión y el crecimiento ”, señaló Guillermo D’Andrea, profesor del IAE Business School .

El trabajo sostiene que “es innegable el rol del agro como motor económico de Argentina” . Cabe recordar que, junto con la intermediación financiera y la energía , el campo es uno de los sectores que crecen en el actual contexto económico . En diciembre, la cosecha de trigo explicó un salto intermensual del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del 1,8% respecto de noviembre .

De acuerdo con la Universidad Austral , “el sector agroindustrial aporta el 23% del Producto Bruto Interno (PBI) y genera el 60% de las exportaciones totales del país , con los complejos oleaginosos y cerealeros explicando el 45% de estas divisas” .

“ Esta contribución es clave, ya que posiciona al sector como un generador neto de divisas , a diferencia de otras industrias favorecidas con protecciones, acuerdos internacionales, subsidios y planes de promoción de inversiones ”, detalla el informe.

También indica que “el sector agroindustrial es un pilar fundamental para el empleo, generando el 18,7% del total, con 4,2 millones de personas involucradas desde la investigación hasta la comercialización y el transporte”.

Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, un nuevo récord marca la cosecha fina 2025/26, estimada en 27,7 millones de toneladas, que aportarán más de u$s4.500 millones, mientras que la cosecha gruesa prevé 154 millones de toneladas, con ingresos de entre u$s32.000 millones y u$s37.000 millones.

El informe indica que “según el estudio, realizado en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción podría alcanzar 251 millones de toneladas en diez años, impulsando una expansión significativa del PBI y de las exportaciones”.





CAMPO AGRO COSECHA TRIGO Depositphotos







Qué haría falta para expandir el campo

El reporte considera que “la presión sobre la renta agrícola es excesiva comparada con otros sectores, oscilando alrededor del 55,5%, y llegando a representar el 63,6% en junio de 2025 al ponderar cultivos clave como soja, maíz, trigo y girasol.

“Mientras en países competidores los productores reciben apoyo de 16% en la Unión Europea, 13% en China o 7% en Estados Unidos, allí y en Brasil otorgan en promedio un respaldo a la agricultura equivalente al 0,5% de su PBI. Argentina, en contraste, ha extraído entre 1997 y 2023 recursos equivalentes al -1,6% del PBI anual”, plantea el estudio.

Déficit de infraestructura

Según detalla el estudio, el transporte de la producción agropecuaria se realiza “en un 90% en camiones y solo un 10% en tren”.

“De la red total de 640.000 kilómetros de rutas y caminos, 400.000 km (el 62%) son caminos municipales, en su mayoría sin pavimentar”, señala el informe.

El trabajo también destaca que solo el 6% corresponde a rutas nacionales, y que de estas apenas 3.200 km son autovías y autopistas.

Envejecimiento de la maquinaria

El informe agrega que “el parque de maquinaria está envejecido, con el 73% de los tractores y el 46% de las cosechadoras superando los 15 años de antigüedad”.

“Es preocupante el atraso tecnológico. La productividad total de factores en Argentina en los últimos 20 años cayó un 6%, mientras que en Brasil creció un 45%. Existe, además, una brecha de adopción tecnológica, ya que los productores aprovechan solo entre el 30% y el 50% del potencial de las tecnologías adquiridas”, concluye el documento.