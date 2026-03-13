Lo hizo de nuevo: Morrissey canceló un show en Valencia por "falta de sueño"

El artista solista y ex líder de The Smiths, que tiene fama de cancelar y posponer conciertos, tenía previsto actuar en el Palau de les Arts Reina Sofía.

A días de publicar su nuevo disco , Morrissey canceló el concierto que tenía programado para anoche en la ciudad española de Valencia “debido a la falta de sueño”.

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El artista solista y ex líder de The Smiths, que tiene fama de cancelar y posponer conciertos, tenía previsto actuar en el Palau de les Arts Reina Sofía, pero ahora ha sido cancelado.

En un mensaje inicial en su web Morrissey Central , hubo quejas de ruidos fuertes afuera de su hotel.

"Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles . No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival , las canciones techno a todo volumen y los anuncios por megafonía".

"Esta experiencia ha dejado a Morrissey en un estado catatónico. Antes de partir para el concierto programado para esta noche, por favor, comprueben que el espectáculo sigue siendo posible dadas las circunstancias", añadieron.

Luego, en un mensaje posterior publicado esta mañana, se confirmó que el espectáculo no se llevaría a cabo: "El espectáculo programado para esta noche en Valencia se ha visto impedido por falta de sueño. Morrissey condujo de Milán a Valencia, pero no ha podido descansar allí debido al ruido".

"El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible". Morrissey continuó describiendo su hotel Plaza Manises como un "infierno indescriptible", antes de añadir: "Me llevará un año recuperarme. Y eso es quedarse corto".

Morrissey y las constantes cancelaciones de recitales

Este es el sexto concierto que cancela en su gira después de cancelar espectáculos en San Petersburgo, Florida, San Diego, San Luis y Atlanta, este último también debido a una "enfermedad del artista". Además canceló su gira por Sudamérica que incluía una parada en Argentina.

También pospuso otro espectáculo en California debido a una “reacción adversa a un medicamento recetado”.

Morrissey lanzó recientemente su nuevo álbum "Make-Up Is A Lie", que marca su primer disco en solitario en seis años, después de "I Am Not A Dog On A Chain" de 2020 .