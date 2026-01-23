El polémico plan de EEUU para la reconstrucción de la Franja de Gaza que presentó el yerno de Donald Trump en Davos

Jared Kushner dio a conocer el "masterplan" para poner en marcha desarrollos inmobiliarios que apuntan a convertir al enclave palestino en una zona residencial y turística de lujo. Las proyecciones económicas.

Mientras Israel retomaba la ofensiva sobre la población palestina en la Franja de Gaza, Jared Kushner, el yerno del presidente de EEUU, Donald Trump , presentó ante el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, un polémico "plan maestro" para convertir al enclave en una zona residencial y turística de lujo, con 180 rascacielos, parques y torres. La zona está destruida por los bombardeos israelíes que dejaron más de 70 mil muertos, entre ellos más de 20 mil niños y niñas.

El marido de Ivanka Trump presentó, ante una audiencia conformada por ejecutivos y líderes de las principales empresas del mundo, una serie de diapositivas del desarrollo inmobiliario que, luego del genocidio perpetrado por Benjamín Netanyahu, la administración Trump prevé poner en marcha para reconstruir la zona devastada . Las imágenes fueron dadas a conocer en la ceremonia del Consejo de Paz impulsado por su suegro, el organismo que busca suplantar a Naciones Unidas en la supervisión de conflictos globales.

Durante la presentación, Kuschner afirmó que durante la reciente guerra entre Israel y Hamas, desatada tras la ofensiva del grupo terrorista en octubre del 2023, se lanzaron unas 90.000 toneladas de municiones y que hay cerca de 60 millones de escombros. En ese contexto, deslizó que en un principio, cuando se puso sobre la mesa el alto el fuego que finalmente se firmó el año pasado, se evalúo la posibilidad de construir dos zonas. Pero, finalmente, optaron por ir por todo.

"Al principio contemplamos la idea de decir: 'Construyamos una zona libre y una zona de Hamás' . Pero luego dijimos: '¿Saben qué? Simplemente planeemos para tener un éxito catastrófico' ", declaró y añadió: " Hamás firmó un acuerdo de desmilitarización y eso es lo que vamos a hacer cumplir. La gente nos pregunta cuál es nuestro plan B. No tenemos un plan B".

El Masterplan de Trump para Gaza, según mostró Kuschner, incluye un puerto, un aeropuerto, una zona exclusiva para el "turismo costero", donde se construirían unas 180 torres de departamentos , además de zonas determinadas para viviendas residenciales, parques, instalaciones agrícolas y deportivas, complejos industriales, centros de datos, manufactura avanzada.

new rafah

La construcción tendría cuatro fases. La primera etapa comenzaría en Rafah para luego ir avanzando paso a paso hacia la ciudad de Gaza. Kuschner destacó el desarrollo de dos ciudades nuevas: New Rafah y New Gaza. En la primera, el plan de EEUU es construir 100.000 viviendas, 200 escuelas, 180 centros religiosos y más de 75 centros de salud. La segunda tendrá como foco el desarrollo de un centro industrial para dar empleo al 100% de la sociedad gazatí.

Durante la presentación, el yerno de Trump confirmó que las tareas de remoción de escombros ya comenzaron. Y que el levantamiento de la primera de las ciudades -Nueva Rafah- podía demorar entre dos o tres años.

"Soy en el fondo un promotor inmobiliario y lo importante es la ubicación. Y me dije: 'Miren esta ubicación junto al mar. Miren esta hermosa propiedad. En lo que podría convertirse para tanta gente'", confesó Trump respecto de su idea sobre la transformación de la Franja de Gaza: "Vamos a tener mucho éxito en Gaza. Será un espectáculo digno de ver".

new gaza

Kushner adelantó que en las próximas semanas se llevará a cabo una conferencia en Washington donde se darán a conocer más precisiones sobre el plan, entre ellas las contribuciones que harán los países y las "oportunidades de inversión" para el sector privado. “Sé que es un poco arriesgado invertir en un lugar como este, pero necesitamos que vengan, tengan fe, inviertan en la gente”, dijo.

El plan prevé inversiones por u$s25.000 millones para la modernización de la zona y proyecta un crecimiento del PBI de Gaza en más de u$s10.000 millones para 2035, con unos 500.000 empleos en sectores de la construcción, la agricultura, manifactura, servicios y sectores de la economía digital. También estiman inversiones por u$s3.000 millones en sectores del comercio y negocios.

proyecciones de gaza

Respecto a quién se haría cargo del gobierno en Palestina, Kushner habló del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), un ente tecnocrático que "trabajaría con Hamás en la desmilitarización para llevar realmente los principios acordados en el documento a la siguiente fase". Estaría integrado por 15 miembros y encabezado por Ali Shaath, exfuncionario de la Autoridad Palestina.

Sin embargo, todavía hay puntos flojos del plan de alto el fuego, como la constitución de una fuerza internacional conformada entre varios países para el control de la paz, algo que por el momento no tuvo lugar. La desmilitarización de Gaza incluiría la salida de Israel, hecho que por el momento no se concretó: el Ejército aún permanece en la mitad del territorio.

En el caso de Hamás, el grupo terrorista afirmó que solo entregará las armas a otra organización palestina en el marco de la conformación de un Estado palestino. Mientras que la Autoridad Palestina, designada en 1994 como ente gubernamental para gestionar Gaza y Cisjordania, expresó su preocupación sobre la conformación de un Comité tecnocrático.

Si bien no hubo pronunciamientos oficiales de parte de organizaciones palestinas sobre el plan, sí hubo mensajes de grupos vinculados a derechos humanos, como Ramy Abdu, fundador palestino de Euro-Mediterranean Human Rights Monitor: “Los palestinos enfrentan un plan para eliminar su propia presencia, con base en la domesticación, la subyugación y el control”, publicó en X.

11israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-1-1

La reacción de Israel sobre el Comité Nacional para la Administración de Gaza

Mientras tanto, Israel manifestó formalmente su descontento por la composición del Consejo de Paz promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que la designación de la Junta Ejecutiva para Gaza no fue coordinada con las autoridades israelíes y se aparta de su política en relación con el conflicto.

La reacción fue comunicada este sábado por la Oficina del Primer Ministro israelí a través de un mensaje en redes sociales. “El anuncio sobre la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, subordinada al Consejo de Paz, no fue coordinado con Israel y va en contra de su política”, sostuvo el comunicado oficial.

El Consejo de Paz fue anunciado por Trump en octubre de 2025 como parte de un plan de varias etapas para poner fin a las hostilidades en Gaza. La iniciativa obtuvo respaldo internacional tras la firma formal del acuerdo de paz el 9 de octubre en Egipto y posteriormente recibió aval del Consejo de Seguridad de la ONU.

El organismo funcionará como ente rector de la etapa de posguerra, con atribuciones políticas, económicas y de seguridad. Bajo su órbita se encuentra la Junta Ejecutiva de Gaza, el gobierno tecnocrático palestino de transición denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

¿Fin de la tregua en Gaza? Israel mató a 11 palestinos, entre ellos dos niños y tres periodistas

Pese al alto el fuego, Israel retomó su ofensiva sobre la Franja de Gaza con nuevos ataques en los que fueron asesinados once palestinos, entre ellos dos niños y tres periodistas, en dos hechos simultáneos. Asimismo, en las últimas horas ordenó a decenas de familias palestinas que abandonen sus hogares en la primera evacuación forzada desde la tregua.

Médicos locales y funcionarios sanitarios afirmaron que la fuerza aérea israelí mató a tres periodistas palestinos que se dirigían a bordo de un auto para filmar un campamento de personas desplazadas en el centro del enclave.

En otro hecho, los médicos reportaron que tres personas, entre ellas un niño de diez años, fallecieron producto de los bombardeos de tanques israelíes en el centro de Gaza. Mientras que otras dos personas, entre las que se encontraba un niño de 13 años, murieron en dos tiroteos israelíes en Khan Younis, en el sur.

Asimismo, se registraron otros tres asesinatos por parte del gobierno de Israel en el enclave palestino, lo que elevó la cifra de muertos del día a al menos 11, dijo el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por la organización terrorista Hamas.