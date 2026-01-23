Javier Milei lleva el "Tour de la Gratitud" a Mar del Plata y refuerza su agenda política

El Presidente visitará la ciudad el lunes, para encabezar una actividad abierta con vecinos. También asistirá a la Derecha Fest y fue invitado por Fátima Florez a su show.

El presidente Javier Milei visitará Mar del Plata el próximo lunes 26 de enero para encabezar una nueva escala del denominado Tour de la Gratitud , la recorrida federal con la que el mandatario busca mantener contacto directo con sus votantes y reforzar el respaldo político a su gestión.

La actividad principal está prevista para las 20.30 , en la esquina de Güemes y Avellaneda , donde Milei tomará contacto con vecinos de la ciudad para agradecer el acompañamiento recibido en las urnas y compartir los avances del programa de reformas que impulsa el Gobierno nacional. Desde el entorno presidencial señalan que se tratará de un encuentro abierto, con fuerte impronta política y simbólica.

La visita se inscribe en una estrategia que combina presencia territorial y construcción de identidad propia, por fuera de las estructuras partidarias tradicionales. El Tour de la Gratitud ya tuvo paradas en distintas ciudades del país y funciona como una herramienta para consolidar la base electoral libertaria en un contexto de reformas económicas y tensiones políticas.

Además de la actividad oficial, Milei aprovechará su estadía en Mar del Plata para participar de la Derecha Fest , un evento que reúne a referentes y militantes del espacio liberal-conservador. En paralelo, el Presidente fue invitado por Fátima Florez a asistir a su espectáculo “La Libertad Avanza” , un show con fuerte carga política y guiños al ideario libertario, que se presenta en la temporada teatral marplatense.

El presidente Javier Milei regresó a la Argentina este viernes tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos , en Suiza, un evento que reunió a líderes políticos, empresarios y referentes globales para debatir sobre los principales desafíos económicos y geopolíticos.

Durante su estadía en Davos, el mandatario argentino desarrolló una intensa agenda que incluyó reuniones con representantes de grandes empresas globales y encuentros institucionales con autoridades de distintos países. El objetivo oficial fue consolidar respaldo internacional a las políticas económicas impulsadas por su administración, centradas en la desregulación, la defensa del libre mercado y el orden fiscal.

JAVIER MILEI DAVOS 2026 Javier Milei en Davos. Presidencia

La Casa Rosada interpretó la participación de Milei en la cumbre como una oportunidad para posicionar a la Argentina ante inversores y actores clave de los mercados internacionales, en un contexto en que el Gobierno busca atraer capitales y mejorar la percepción global sobre el rumbo económico del país.

Tras su arribo a Buenos Aires, el presidente retomará su agenda doméstica, que incluye actividades políticas y recorridas por distintas provincias con el objetivo de reforzar su vínculo con la base electoral y dar impulso a las iniciativas legislativas en debate. El retorno del viaje internacional se da en un momento en que la gestión intenta equilibrar su proyección exterior con los desafíos internos en materia política y económica.