Luis Caputo aseguró que el viaje a Foro de Davos fue "muy fructífero"

El ministro de Economía celebró la participación del Presidente durante el Foro Económico Mundial. Durante su estadía en Suiza, el titular del Palacio de Hacienda mantuvo una reunión fugaz con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

La delegación argentina que dijo presente en Davos ya se encuentra de nuevo en el país. A su regreso el ministro de Economía Luis Caputo analizó la disertación del presidente Javier Milei y aseguró que el viaje fue "muy fructífero".

A través de un mensaje en sus redes sociales, Caputo aseguró que el encuentro demostró que el "Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad".

En detalle, Milei y Caputo también fueron acompañados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Canciller, Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante la estadía en Davos, el Presidente no solo llevó adelante su alocución, sino que también formó parte de la presentación del Consejo de la Paz, organismo fundado por el mandatario de EEUU, Donald Trump. Por su parte, Caputo mantuvo un breve encuentro con la responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

En un mensaje a través de su cuenta oficial de X, Caputo calificó que el viaje fue "muy fructífero" y analizó desde su óptica la importancia de la presencia del líder libertario.

image El mensaje completo de Caputo, ya en suelo argentino. @LuisCaputo

"El Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad. Cada vez más respetado y escuchado", afirmó Caputo este viernes.

Para el ministro de Economía esto "no es trivial" ya desde su óptica dicho reconocimiento "ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios".

Ahora, Casa Rosada delinea la estrategia para las sesiones extraordinarias que tendrán lugar en febrero. Allí, el Gobierno tendrá una parada legislativa de vital importancia, con un temario de cuatro iniciativas a ser tratadas por el Congreso.

Entre ellas, se destaca la reforma laboral, cuyo ingreso al Parlamento esta previsto para el 11 de febrero. También integran la agenda el pedido de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se firmó el fin de semana en Paraguay; el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.