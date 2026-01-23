SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
23 de enero 2026 - 10:33

Luis Caputo aseguró que el viaje a Foro de Davos fue "muy fructífero"

El ministro de Economía celebró la participación del Presidente durante el Foro Económico Mundial. Durante su estadía en Suiza, el titular del Palacio de Hacienda mantuvo una reunión fugaz con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Caputo analizó el saldo de la visita oficial al Foro de Davos.

Caputo analizó el saldo de la visita oficial al Foro de Davos.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Caputo aseguró que el encuentro demostró que el "Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad".

Informate más

En detalle, Milei y Caputo también fueron acompañados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Canciller, Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Comitiva presidencial davos
La comitiva presidencial, presente en la disertación de Milei.

La comitiva presidencial, presente en la disertación de Milei.

Durante la estadía en Davos, el Presidente no solo llevó adelante su alocución, sino que también formó parte de la presentación del Consejo de la Paz, organismo fundado por el mandatario de EEUU, Donald Trump. Por su parte, Caputo mantuvo un breve encuentro con la responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Luis Caputo celebró la participación de Javier Milei en el foro de Davos

En un mensaje a través de su cuenta oficial de X, Caputo calificó que el viaje fue "muy fructífero" y analizó desde su óptica la importancia de la presencia del líder libertario.

image
El mensaje completo de Caputo, ya en suelo argentino.

El mensaje completo de Caputo, ya en suelo argentino.

"El Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad. Cada vez más respetado y escuchado", afirmó Caputo este viernes.

Para el ministro de Economía esto "no es trivial" ya desde su óptica dicho reconocimiento "ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios".

Ahora, Casa Rosada delinea la estrategia para las sesiones extraordinarias que tendrán lugar en febrero. Allí, el Gobierno tendrá una parada legislativa de vital importancia, con un temario de cuatro iniciativas a ser tratadas por el Congreso.

Entre ellas, se destaca la reforma laboral, cuyo ingreso al Parlamento esta previsto para el 11 de febrero. También integran la agenda el pedido de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se firmó el fin de semana en Paraguay; el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias