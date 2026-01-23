En los dos años del gobierno de Javier Milei, cada argentino pagó solo $22.000 menos de impuestos por mes Por Carlos Lamiral + Seguir en









El dato se desprende de un estudio del IARAF. La entidad estima que durante los 24 meses del gobierno libertario los ingresos tributarios por persona bajaron unos $543.000.

Javier Mllei en Davos. En dos años bajó la recaudación de impuestos por habitante.

El presidente Javier Milei mantiene en alto la bandera de que es necesario bajar los impuestos para dejarle más espacio al público para gastar y a las empresas para invertir. En ese sentido, luego de dos años de gestión del gobierno libertario, en los que hubo rebajas, eliminación de alícuotas y la incorporación de trabajadores al Impuesto a las Ganancias, el resultado es que se pagaron solo unos $22.000 menos por mes por habitante.

El dato se desprende de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el cual se advierte que hubo una caída de la recaudación en los últimos dos años. El reporte indica que entre 2024 y 2025 la recaudación por habitante cayó el equivalente al 18,8% de los ingresos de 2023, lo que arroja una cifra de $543.230. En promedio, por mes, cada argentino se ahorró en impuestos apenas $22.634 a valores de diciembre de 2025, es decir, el equivalente a un kilo de carne o cinco kilos de pan.

Cabe recordar que la recaudación de impuestos de 2025 totalizó $183,1 billones en términos nominales, mientras que la de 2024 fue de $131,3 billones, también en términos nominales. En tanto, la de 2023 alcanzó los $43 billones. Ajustados por la inflación de diciembre de 2025, los montos ascienden a $208,9 billones, $206,4 billones y $221 billones, respectivamente.

recaudacion El impacto fiscal de las rebajas impositivas Los datos indican que entre 2023 y 2025, medidos en pesos de diciembre último, la recaudación bajó en unos $12 billones. Una parte relevante de esa caída se explica por la eliminación del Impuesto PAIS, aunque el mayor impacto provino de la merma en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA.

A lo largo de los 24 meses del gobierno de Javier Milei, se eliminó el impuesto que se abonaba cada vez que alguien compraba dólares. Luego, en 2024, se reintrodujo el Impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia. Por otro lado, se redujo la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales, aunque se permitió a los contribuyentes anticipar el pago de cinco períodos. También el Gobierno recurrió a la reducción de las retenciones a las exportaciones para incentivar la liquidación de dólares del sector agropecuario.

Por otro lado, el Ejecutivo introdujo un capítulo fiscal en la reforma laboral que busca aprobar en febrero, el cual contempla una reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las empresas, del 31,5% al 25% y del 30% al 27%, según el esquema vigente. Estas medidas, de aprobarse, deberían tener un impacto directo sobre la recaudación tributaria. Como contrapartida, desde el Palacio de Hacienda apuestan a que una mejora de la actividad económica permita compensar la pérdida de ingresos fiscales.