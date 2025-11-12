Quién es Matt Smith, el actor de "House of the Dragon" que está de visita en la Argentina

La noticia de la presencia del actor británico Matt Smith en Argentina ha generado gran revuelo entre los fanáticos de las series de fantasía y dramas históricos.

Conocido mundialmente por sus icónicos roles en superproducciones como House of the Dragon , Doctor Who y The Crown , Smith es uno de los talentos más aclamados y versátiles de su generación.

Actualmente, Smith es mejor reconocido por su brillante interpretación del Príncipe Daemon Targaryen en la aclamada serie de HBO Max, House of the Dragon , precuela de Game of Thrones .

Su personaje, el hermano menor del Rey Viserys I, es una figura compleja y carismática, conocida como el "Príncipe Canalla" por su ambición, sus habilidades como guerrero y su personalidad volátil.

La maestría con la que Smith ha dado vida a Daemon, transformándolo de un temido comandante militar a un esposo y padre, le ha valido elogios de la crítica y de la audiencia, consolidando su estatus en el panorama televisivo global.

House of the Dragon Matt Smith en House of the Dragon.

¿A que vino Matt Smith a la Argentina?

La visita de Smith a Argentina, específicamente a la Ciudad de Buenos Aires, ha sido motivo de emoción para sus seguidores. Si bien los detalles de su agenda son privados, se sabe que el actor británico ha sido visto paseando por Palermo, lo que ha desatado una ola de avistamientos y publicaciones en redes sociales.

vieron hoy en palermo a MATT SMITH pic.twitter.com/IBGWrW38jr — juandi (@poxelse) November 12, 2025

Su llegada al país se suma a la tendencia de grandes figuras internacionales que eligen llegar al país para un descanso o proyectos, aunque en el caso de Smith, el propósito de su viaje es desconocido. Algunos especulan con su presencia como espectador de los shows de Oasis en Argentina, dado que el actor mantiene una estrecha amistad con Noel Gallagher.

Una carrera marcada por roles emblemáticos

Antes de portar el cabello platinado de los Targaryen, Matthew Robert Smith (Northampton, Inglaterra, 1982) ya había dejado una marca indeleble en la televisión.

El Undécimo Doctor

Saltó a la fama mundial al ser elegido como la undécima encarnación de El Doctor en la legendaria serie de ciencia ficción de la BBC, Doctor Who (2010-2014). Su versión del personaje, caracterizada por una energía peculiar y un vestuario excéntrico, lo convirtió en el actor más joven en asumir el papel en ese momento y le valió una nominación al premio BAFTA.

El Príncipe Felipe

Posteriormente, su aclamada interpretación del Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, en las dos primeras temporadas de la serie histórica de Netflix, The Crown (2016-2017), le otorgó una nominación al premio Primetime Emmy. Smith capturó con astucia la complejidad del consorte de la Reina Isabel II, su frustración y su adaptación a la vida real.

Inicios teatrales y sueños de futbol

Nacido en Northampton, Smith tuvo un camino inusual hacia la actuación. Inicialmente, su gran pasión y vocación era el fútbol profesional. Llegó a jugar en los equipos juveniles de clubes importantes como el Northampton Town FC y el Leicester City FC. Sin embargo, una grave lesión en la espalda, diagnosticada como espondilosis, puso fin a su sueño deportivo.

Fue un profesor de teatro quien lo animó a probar suerte en la actuación, un giro que lo llevó al National Youth Theatre y a estudiar Drama y Escritura Creativa en la Universidad de East Anglia.

Con una filmografía que también incluye roles en el cine como la forma física de Skynet en Terminator Génesis (2015), un proxeneta en el thriller psicológico Last Night in Soho (2021) y Milo en Morbius (2022), Matt Smith demuestra una capacidad camaleónica para abordar diferentes géneros y personajes, consolidándose como una de las estrellas británicas más importantes de su generación.