SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
12 de noviembre 2025 - 10:20

El actor Matt Smith, reconocido por "House of The Dragon" y "The Crown" fue visto paseando por Palermo

En una semana cargada de visitas internacionales, la cantante y actriz Dove Cameron también fue vista en la Ciudad de Buenos Aires.

Matt Smith fue visto paseando por la Ciudad de Buenos Aires.

Matt Smith fue visto paseando por la Ciudad de Buenos Aires.

Argentina, y particularmente la Ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en un epicentro del mundo de la música y la cultura internacional.

Informate más

Dentro de tantas visitas reconocidas otra que llamo la atención en las redes sociales fue la inesperada visita del actor Matt Smith. El protagonista de series como House of The Dragon y The Crown fue visto caminando por el barrio de Palermo durante el día de ayer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/poxelse/status/1988446071006339228&partner=&hide_thread=false

Sobre la visita de Smith al país no se sabe si se trata solo de unos días de descanso o si llegó por algún proyecto laboral.

Dove Cameron llegó a la Argentina a acompañar a su pareja Damiano David

Por otro lado, el día de ayer también fue vista en el país la cantante y actriz Dove Cameron, en este caso la estadounidense de 29 años estuvo acompañado a su pareja el cantante y compositor Damiano David. El líder de Måneskin dio anoche un show en el C Art Media como parte de su primera gira como solista.

Cameron fue vista disfrutando del show a un costado del escenario, la particularidad que llamo la atención fue que estaba usando una camiseta de Boca, momento que rápidamente se viralizó en las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Charts_Dove/status/1988445401331233181&partner=&hide_thread=false

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias