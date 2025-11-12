El actor Matt Smith, reconocido por "House of The Dragon" y "The Crown" fue visto paseando por Palermo







En una semana cargada de visitas internacionales, la cantante y actriz Dove Cameron también fue vista en la Ciudad de Buenos Aires.

Matt Smith fue visto paseando por la Ciudad de Buenos Aires.

Argentina, y particularmente la Ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en un epicentro del mundo de la música y la cultura internacional.

En las últimas semanas tuvimos la noticia de la visita al país de la actriz Emilia Clarke, más reciente fue el pasó de Dua Lipa dejando una estela de momentos para el recuerdo y ayer algo parecido sucedió con Johnny Depp que aún sigue en el país. A eso hay que sumarle la llegada de Liam Gallagher, quién junto a su hermano Noel y el resto de los Oasis estará dando dos shows en River Plate este fin de semana. Pero, aunque ya parezca mucho, ellos no son los únicos.

Dentro de tantas visitas reconocidas otra que llamo la atención en las redes sociales fue la inesperada visita del actor Matt Smith. El protagonista de series como House of The Dragon y The Crown fue visto caminando por el barrio de Palermo durante el día de ayer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/poxelse/status/1988446071006339228&partner=&hide_thread=false vieron hoy en palermo a MATT SMITH pic.twitter.com/IBGWrW38jr — juandi (@poxelse) November 12, 2025 Sobre la visita de Smith al país no se sabe si se trata solo de unos días de descanso o si llegó por algún proyecto laboral.

Dove Cameron llegó a la Argentina a acompañar a su pareja Damiano David Por otro lado, el día de ayer también fue vista en el país la cantante y actriz Dove Cameron, en este caso la estadounidense de 29 años estuvo acompañado a su pareja el cantante y compositor Damiano David. El líder de Måneskin dio anoche un show en el C Art Media como parte de su primera gira como solista.

Cameron fue vista disfrutando del show a un costado del escenario, la particularidad que llamo la atención fue que estaba usando una camiseta de Boca, momento que rápidamente se viralizó en las redes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Charts_Dove/status/1988445401331233181&partner=&hide_thread=false Dove Cameron en Argentina viendo a Damiano David y usando una camiseta de Boca Juniors pic.twitter.com/CYJoRvut23 — Dove Cameron Charts (@Charts_Dove) November 12, 2025