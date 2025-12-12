"Zootopia 2" supera los u$s1.000 millones en taquilla: es la película animada de Hollywood que más rápido llegó a esa cifra + Seguir en









Walt Disney Animation Studios ya cuenta con cinco títulos de u$s1.000 millones desde 2013: Frozen, Frozen 2, Moana 2, Zootopia y Zootopia 2.

Zootopia 2 rompe récords en cines.

Zootopia 2 de Walt Disney Animation Studios superará los u$s1.000 millones a nivel mundial. Según informa el portal Deadline, la recaudación total en taquilla mundial hasta el jueves asciende a u$s986,1 millones. De esta cifra, 232,7 millones corresponden a la taquilla estadounidense y u$s753,4 millones a la internacional. La secuela, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, será la segunda película de estudio en alcanzar los mil millones de dólares en 2025 (después de Lilo y Stitch de Disney), y se convierte en la que más rápido ha alcanzado los mil millones de dólares entre todas las películas de animación de Hollywood, así como entre todos los títulos con clasificación PG (Apta para todos los públicos), alcanzándolo en tan solo 17 días.

Cruzar el umbral también marca los primeros estrenos consecutivos de mil millones de dólares para Walt Disney Animation Studios, tras Moana 2 del año pasado. El estudio ya cuenta con cinco títulos de mil millones de dólares desde 2013: Frozen, Frozen 2, Moana 2, Zootopia y Zootopia 2.

De qué trata Zootopia 2 La secuela de Zootopia presenta a nuevos personajes y reúne a los ya conocidos por todos: Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman), e insinúa una nueva alianza con un misterioso reptil, Gary De’Snake (voz en inglés de Ke Huy Quan).

En la película Judy y Nick se encuentran tras la pista de un gran misterio cuando Gary De’Snake llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales. Para resolver el caso, deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes.

Del equipo ganador del Oscar Jared Bush y Byron Howard (directores) e Yvett Merino (productora), Zootopia 2 también cuenta con las voces en inglés de Fortune Feimster, Quinta Brunson y Shakira, quien regresa como Gazelle.

