Varios referentes de Hollywood apoyaron públicamente a Paul Dano tras las críticas de Quentin Tarantino

El director de "Pulp Fiction" apuntó duramente contra Dano por su actuación en la película "There Will Be Blood" de Paul Thomas Anderson.

Quentin Tarantino tildó al actor Paul Dano como “poca cosa”, pero varias figuras de peso en Hollywood opinan lo contrario.

La semana pasada, durante su participación en The Bret Easton Ellis Podcast, el director ganador del Oscar, de 62 años, hizo una crítica contundente sobre el trabajo de Dano en la película There Will Be Blood , el aclamado drama del Oeste dirigido por Paul Thomas Anderson y estrenado en 2007.

Tarantino no escatimó en palabras al calificar al actor, de 41 años, como “la gran falla” de la película. “Es un tipo débil y muy poco interesante. Es el actor más flojo del SAG [Sindicato de Actores]” , afirmó.

Tras las duras declaraciones del director de Pulp Fiction , varias figuras de primer nivel en la industria salieron a respaldar a Paul Dano, elogiando su talento y describiéndolo como “increíble”, “brillante” y “uno de los mejores actores de nuestro tiempo”.

El martes, una cuenta de Instagram que se presentaba como oficial de Daniel Day-Lewis publicó: “Paul Dano es uno de los actores más talentosos de su generación”. Si bien los representantes del actor británico —único en ganar tres premios Oscar como protagonista— aclararon al portal The Guardian que la cuenta es administrada por fans, confirmaron que Day-Lewis comparte plenamente ese sentimiento .

El respaldo hacia Dano también llegó de parte de otros nombres importantes en la industria. Ben Stiller, quien lo dirigió en la miniserie Escape at Dannemora (2018), escribió en X: “Paul Dano es brillante”.

Simu Liu, actor del universo Marvel, se sumó al apoyo con una publicación en la que expresó: “No sé, pero creo que Paul Dano es un actor increíble”.

Por su parte, Reese Witherspoon —quien compartió elenco con Dano en Inherent Vice— publicó en Threads: “Paul Dano es un actor increíblemente talentoso y versátil. Más importante aún, es un caballero”.

El respaldo a Dano continuó en redes sociales, donde más figuras de la industria destacaron su talento. En X, Matt Reeves —director de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, donde Dano interpretó al villano— lo definió como “un actor y una persona increíble”.

Mattson Tomlin, coguionista de la próxima secuela dirigida por Reeves —en la que se espera que Dano retome su papel— también expresó su apoyo: “Me alegra ver a tanta gente apoyando a Paul Dano. No solo es un actor formidable, también es un director asombroso, con un dominio notable y una enorme sensibilidad”.

En Threads, Josh Gad —conocido por dar voz a Olaf en Frozen— fue aún más contundente: calificó a Dano como “uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Punto”.

En un reciente video publicado en Instagram, Alec Baldwin expresó su admiración de forma tajante: “Solo quiero decir que amo a Paul Dano. Y si no amas a Paul Dano, shhh”.