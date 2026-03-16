Violeta Kreimer es una productora argentina que acaba de marcar un hito en la historia del cine. A sus 38 años, subió al escenario de los Premios Oscar 2026 para recibir la estatuilla por Mejor Cortometraje de Ficción, como parte del equipo detrás de "Two People Exchanging Saliva" (en español, "Dos personas intercambiando saliva").
Quién es Violeta Kreimer, la argentina que ganó un Oscar y dónde ver su cortometraje
"Dos personas intercambiando saliva" compartió el premio al Mejor Cortometraje de Ficción con "The Singers".
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El proyecto francés se presentó como una sátira distópica sobre una sociedad en la que el beso es un crimen y la violencia es moneda de cambio, y ganó en una categoría que sorprendió por su empate con el título "The Singers". A continuación, conocé los detalles.
Quién es Violeta Kreimer
Violeta Kreimer nació en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Estudió en el Liceo Francés de la ciudad porteña y, a los 20 años, se mudó a París para continuar con sus estudios universitarios, inicialmente en Ciencias Políticas.
Sin embargo, su camino se fue hacia el mundo de la cultura. Trabajó 11 años en arte contemporáneo, primero en el ámbito fotográfico y luego dirigiendo el taller del artista Xavier Veilhan, quien representó a Francia en la Bienal de Venecia 2017.
Después de esa experiencia, decidió dar el salto al cine. En 2020, justo cuando comenzaba la pandemia de COVID-19, fundó la productora Misia Films, junto a la italiana Valentina Merli. La firma se especializa en cortometrajes y títulos independientes con una fuerte carga conceptual, estética y social.
El cortometraje "Deux personnes échangeant de la salive" es el que la catapultó al éxito y fue dirigido por Alexandre Singh y Natalie Musteata.
"El proyecto empezó siendo una serie que era al principio filmar dentro de las galerías cerradas... Cuando terminó el COVID, quisimos seguir y comenzamos a filmar de noche. La serie existe y está online", relató la argentina.
El camino hacia el Oscar estuvo marcado por una intensa campaña de promoción. A lo largo de este proceso, contó con el apoyo de grandes figuras, como Isabelle Huppert y Julianne Moore.
"A Isabelle le encantó y tuvo luego un encuentro de media hora con los directores... Le propusimos ser madrina y con una generosidad absoluta aceptó. En el caso de Julianne Moore, vio el corto porque se lo mandó su agente y le mandó un mail a los directores para conocerse... le propusimos ser madrina y también aceptó", señaló Kreimer.
La nominación de la Academia, además, tiene un significado más que especial para Violeta: “Lo que más me emocionó fue confirmar con este equipo que podíamos hacer un proyecto que trascendiera las fronteras, con tanto impacto y, en lo personal, ver la reacción de mi mamá y mis hijas, que saben que me dedico a la producción, pero que por primera vez puede sintetizarse en algo concreto que pueden entender".
Dónde ver “Dos personas intercambiando saliva”
Con una duración de 36 minutos, "Dos personas intercambiando saliva" se presenta como una pieza llena de tensión. La trama se desarrolla en un París distópico en el que el afecto entre las personas está prohibido, mientras que la violencia se normaliza como una forma de pago por los bienes y servicios.
La película presenta una crítica a la sociedad de consumo y al control, mientras sigue a una compradora compulsiva en una tienda lujosa y a su vendedora, dos personajes que, a pesar de que besarse las puede condenar a la muerte, se enamoran.
La propuesta fue innovadora no solo por su narrativa, sino también por la manera en que se trabajó en los aspectos técnicos. Por ejemplo, fue filmado en espacios únicos, como las Galerías Lafayette, lo que le otorgó una estética inconfundible.
El proyecto participó en 70 festivales internacionales y obtuvo más de 20 reconocimientos, incluido el Premio del Público en el Festival de Clermont-Ferrand, el encuentro de cortometrajes más importante del mundo.
"Fue la constatación de que teníamos un público más amplio del que pensábamos", dijo Kreimer en alguna de las notas previas a la gala de 2025.
El título completo se puede ver de forma gratuita a través de YouTube.
Oscar 2026: todos los ganadores
Mejor Película
- Bugonia
- F1: la película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra - GANADORA
- El agente secreto
- Sentimental Value
- Sinners
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra - GANADOR
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Ryan Coogler, Sinners
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners - GANADOR
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jesse Buckley, Hamnet - GANADORA
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renata Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Sean Penn, Una batalla tras otra - GANADOR
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, La hora de la desaparición - GANADORA
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra - GANADOR
- Sueños de trenes
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners - GANADOR
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls - GANADORA
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra - GANADORA
- El agente secreto
- Sinners
Mejor Cortometraje de Ficción - EMPATE
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers - GANADORA
- Two People Exchanging Saliva - GANADORA
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein - GANADORA
- La hermanastra fea
- Sinners
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores - GANADORA
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop - GANADORA
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores - GANADORA
- Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin - GANADOR
- La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms - GANADOR
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Montaje
- F1: la película
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra - GANADOR
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Película Internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Sentimental Value - GANADORA
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop - GANADORA
- “I Lied to You” de Sinners
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” de Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor Sonido
- F1: la película - GANADOR
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Sinners
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas - GANADORA
- F1: la película
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Sinners
- Temas
- Premios Oscar
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