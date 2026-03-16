Premios Oscar 2026: el gesto de Conan O'Brien con el público argentino en la ceremonia + Seguir en









Durante su monólogo de apertura, el anfitrión de la gala incluyó una broma dedicada especialmente a la audiencia argentina

El presentador de los Premios de la Academia, Conan O'Brien.

Argentina fue protagonista en la apertura de los Premios Oscar 2026. En una ceremonia que celebra el cine de 31 países, el conductor Conan O’Brien brindó un saludo en español para el público argentino, provocando una explosión de comentarios en redes sociales apenas comenzada la 98.ª edición de los premios.

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Al hablar ante el auditorio y la audiencia global, O’Brien resaltó la relevancia del idioma español, señalando que, “el evento de hoy es internacional, pero si puedo ser serio por un momento, la gente que nos ve ahora en todo el mundo es consciente de que vivimos en tiempos muy caóticos y tenebrosos”.

El conductor puso el foco en la riqueza cultural y la pluralidad de idiomas de las obras en competencia, señalando: “Esta noche rendimos tributo, no solo a películas, también a los ideales del arte, la colaboración, la paciencia, fuerza y una de las cualidades más raras estos días: el optimismo”

Y así fue, la inclusión de frases en distintos idiomas formó parte del mensaje final del anfitrión. Entre ellas, el saludo al público argentinos: “Si nos estás viendo en Argentina, ‘Hola, soy Conor O’Brien. Es un placer darle la bienvenida a los Oscars’”.

premio oscar Premios Oscar 2026. Depositphotos La conducción de Conan O’Brien en los Premios Oscar 2026 La gala número 98.ª de los Premios Oscar de este año contó con el retorno de Conan O’Brien a la conducción, en una transmisión global a través de ABC y Hulu. Durante su intervención, el conductor rompió su promesa previa de evitar temas sensibles al integrar comentarios políticos y observaciones punzantes sobre la industria cinematográfica en su discurso inicial.

El monólogo del anfitrión incluyó menciones a Paul Thomas Anderson, Sean Penn y Ted Sarandos, CEO de Netflix. Además de una observación sarcástica sobre el sistema sanitario estadounidense vinculada a la película Hamnet. Por otro lado, O’Brien destacó que Amazon Studios no obtuvo nominaciones en esta edición, mencionando de manera comparativa a las empresas Walmart y Chewy para ilustrar la exclusión de la productora de la competencia actual.