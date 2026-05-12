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12 de mayo 2026 - 19:17

Premios Oscar 2027: Conan O'Brien será el presentador por tercer año consecutivo

El comediante volverá a trabajar con los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan. La 99ª edición se celebrará el domingo 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood.

Conan OBrien será el presentador de los Oscars por tercer año consecutivo.

Conan O'Brien será el presentador de los Oscars por tercer año consecutivo.

Por tercer año consecutivo, el presentador y comediante Conan O'Brien volverá a ser el host de la ceremonia de los premios Oscar 2027, según confirmo la Academia. La 99.ª edición se celebrará el 14 de marzo en Hollywood.

El antiguo presentador de programas nocturnos volverá a trabajar con los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes estarán presentes por cuarto año consecutivo.

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Conan O'Brien será el host de los Oscars 2027

La noticia fue confirmada este martes por el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor durante la presentación de la programación de Disney, empresa matriz de ABC, la cadena encargada de retransmitir la ceremonia.

"Estamos encantados de volver a trabajar con Conan, Raj, Katy, Jeff y Mike para la 99ª edición de los Óscar, declararon Kramer y Howell Taylor en un comunicado conjunto. "Son un equipo increíble y han producido programas tan cautivadores, entretenidos y emotivos en los últimos dos años", continuaron.

Conan O'Brien
O'Brien volvió a recibir excelentes críticas por su segundo año como presentador de los Óscar.

O'Brien volvió a recibir excelentes críticas por su segundo año como presentador de los Óscar.

O'Brien volvió a recibir excelentes críticas por su segundo año como presentador de los Oscar, pese a que la audiencia de los Premios de la Academia disminuyó ligeramente, con 17,9 millones de personas sintonizando la gala transmitida por ABC y retransmitida en Hulu.

La 99ª edición de los Premios Óscar se celebrará el domingo 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood y será televisada en directo por ABC, retransmitida en directo por Hulu y emitida en más de 200 territorios de todo el mundo.

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