Premios Oscar 2027: Conan O'Brien será el presentador por tercer año consecutivo

El comediante volverá a trabajar con los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan. La 99ª edición se celebrará el domingo 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood.

Por tercer año consecutivo, el presentador y comediante Conan O'Brien volverá a ser el host de la ceremonia de los premios Oscar 2027 , según confirmo la Academia. La 99.ª edición se celebrará el 14 de marzo en Hollywood.

El antiguo presentador de programas nocturnos volverá a trabajar con los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan , quienes estarán presentes por cuarto año consecutivo.

La noticia fue confirmada este martes por el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer , y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor durante la presentación de la programación de Disney, empresa matriz de ABC, la cadena encargada de retransmitir la ceremonia.

"Estamos encantados de volver a trabajar con Conan, Raj, Katy, Jeff y Mike para la 99ª edición de los Óscar, declararon Kramer y Howell Taylor en un comunicado conjunto. "Son un equipo increíble y han producido programas tan cautivadores, entretenidos y emotivos en los últimos dos años", continuaron.

Conan O'Brien O'Brien volvió a recibir excelentes críticas por su segundo año como presentador de los Óscar. Imagen: Patrick T. Fallon/Getty Images

O'Brien volvió a recibir excelentes críticas por su segundo año como presentador de los Oscar, pese a que la audiencia de los Premios de la Academia disminuyó ligeramente, con 17,9 millones de personas sintonizando la gala transmitida por ABC y retransmitida en Hulu.

La 99ª edición de los Premios Óscar se celebrará el domingo 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood y será televisada en directo por ABC, retransmitida en directo por Hulu y emitida en más de 200 territorios de todo el mundo.