Quién fue Chunchuna Villafañe: de modelo revolucionaria a protagonista de una de las películas más importantes del cine argentino + Agregar ámbito en









Actriz, modelo, arquitecta y referente cultural de varias generaciones, Chunchuna Villafañe construyó una carrera atravesada por el cine, la televisión, el teatro y el diseño. Su papel en La historia oficial la proyectó al mundo, pero su legado excede ampliamente aquella película que marcó una época.

Chunchuna Villafañe desarrolló una trayectoria que atravesó más de seis décadas de la cultura argentina, desde las pasarelas y la publicidad hasta el cine consagrado internacionalmente y la televisión.

La cultura argentina tuvo este jueves una perdida inconmensurable. Murió la modelo y actriz Chunchuna Villafañe a los 92 años. Su belleza y talento la convirtieron en un ícono de la cultura argentina de los años 60 y 70 del siglo pasado. Tuvo además un compromiso social y político, y se convirtió en una de las personas que acompañó a Juan Perón en su regreso al país, tras 18 años de exilio. En el cine tuvo un destacado papel en La Historia Oficial, la primera película argentina en ganar el premio Óscar.

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Pocas figuras lograron atravesar tantos mundos distintos como Villafañe. Su nombre quedó asociado al cine, la televisión, el teatro, la arquitectura y también a una forma de entender la cultura argentina que combinó sofisticación, creatividad y una fuerte impronta personal.

Nacida el 20 de abril de 1940, comenzó su recorrido profesional en la década de 1960 como modelo publicitaria, en una época en la que su imagen se transformó rápidamente en una de las más reconocidas del país. Sin embargo, lejos de limitarse a ese universo, Villafañe construyó una carrera marcada por la búsqueda constante de nuevos desafíos.

Con el paso de los años encontró en la actuación un espacio donde desplegar toda su versatilidad. Participó en numerosas producciones cinematográficas, televisivas y teatrales, consolidándose como una intérprete capaz de moverse con naturalidad entre distintos registros y generaciones.

El punto más alto de su trayectoria cinematográfica llegó en 1985 con La historia oficial, la película dirigida por Luis Puenzo que se convirtió en un hito para el cine argentino. El filme, centrado en las consecuencias humanas de la última dictadura militar, obtuvo el Premio Óscar a Mejor Película Extranjera y alcanzó reconocimiento internacional. La participación de Villafañe en aquella obra la ubicó definitivamente entre las figuras destacadas de la escena cultural nacional.

Mucho más que una actriz Pero su carrera nunca quedó limitada a la actuación. También desarrolló una fuerte vocación vinculada al diseño, la arquitectura y la decoración, disciplinas que incluso trasladó a la televisión. Durante años condujo Estilo Chunchuna, un programa que logró combinar tendencias, estética y diseño de interiores, convirtiéndose en una propuesta novedosa para la pantalla argentina. Esa capacidad para reinventarse fue una de las marcas que definieron toda su vida profesional. Mientras muchas figuras quedaban asociadas a una única faceta, Villafañe construyó una identidad propia basada en la diversidad de intereses y en una permanente curiosidad intelectual. A lo largo de más de seis décadas de actividad, dejó una huella en distintos ámbitos de la cultura argentina. Modelo, actriz, arquitecta, conductora y referente estética de varias generaciones, Chunchuna Villafañe logró algo que muy pocos artistas consiguen: trascender su tiempo y permanecer como una figura reconocible para públicos muy distintos. Su legado queda ligado a algunas de las producciones más importantes de la historia audiovisual argentina, pero también a una trayectoria singular, construida siempre desde la independencia, la elegancia y la búsqueda permanente de nuevos caminos.

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