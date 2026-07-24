Matt Damon dio detalles sobre el futuro de la saga de "Jason Bourne" y su sexta película + Agregar ámbito en









Una sexta entrega de la franquicia lleva varios años en desarrollo, con Edward Berger, director de Sin novedad en el frente (2022), vinculado al proyecto.

Damon podría volver al íconico personaje de acción.

La última vez que Matt Damon protagonizó una película de Jason Bourne fue en 2016. Desde entonces, una sexta entrega de la franquicia lleva varios años en desarrollo, con Edward Berger, director de Sin novedad en el frente (2022), vinculado al proyecto.

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Durante una reciente entrevista, Damon compartió una noticia alentadora sobre "Bourne 6", revelando que Berger le envió el primer acto de la película. Damon comentó que lo que vio es "realmente bueno" y que espera que la secuela finalmente se concrete.

“Lo estamos intentando. Edward Berger es un director fenomenal y tiene muchas ganas de hacerlo. He estado hablando con él. Me acaba de enviar el primer acto; tiene muy buena pinta. Así que tengo muchas esperanzas de que se haga realidad. Como yo, dice que a menos que encaje con las tres primeras que hicimos, a menos que sea de ese calibre, es mejor no provocar al oso. Pero si de verdad creemos que tenemos la oportunidad de hacer algo grandioso, me apunto. Me encanta ese personaje. Ha sido una parte increíble de mi vida. Me encantaría volver a interpretarlo”, aseguró el protagonista de La Odisea.

Edwar Berger y la chance de darle continuidad a la franquicia de acción La versión de Berger de Sin novedad en el frente fue un éxito para Netflix, cosechando elogios por su sólida dirección y su conmovedora representación de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, el cineasta dirigió Cónclave (2024), que fue nominada a ocho premios Oscar y ganó el de Mejor Guion Adaptado.

Aunque el último trabajo de Berger, Ballad of a Small Player (2025), no logró repetir este éxito, sin duda cuenta con la trayectoria necesaria para que una colaboración con Damon en Bourne 6 sea una propuesta emocionante. Con Damon y Berger deseosos de llevar la película a la pantalla, parece que solo se trata de perfeccionar el guion.

Los detalles de la trama de Bourne 6 se mantienen en secreto, pero ya han pasado 24 años desde que Damon debutó como el personaje en The Bourne Identity (2002). Cualquier nueva película tendría que actualizar la historia y el personaje para que encajen en el mundo del espionaje de alta tecnología actual. Si Berger y Damon logran perfeccionar el guion, este podría ser el momento ideal para comenzar con Bourne 6. Damon viene de protagonizar La Odisea (2026) de Christopher Nolan, una película que ha recibido excelentes críticas y que apunta a una recaudación de más de mil millones de dólares.