Murió Luiz Carlos Barreto, el productor que ayudó a construir el gran cine brasileño Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









Fue uno de los nombres fundamentales del Cinema Novo y produjo algunas de las películas más importantes de Brasil. Tenía 97 años y dedicó seis décadas a defender el cine como industria cultural.

Luiz Carlos Barreto dejó una obra imprescindible para el cine latinoamericano y una larga lucha en defensa de la producción audiovisual brasileña.

Esta semana el cine latinoamericano perdió a un gigante, el productor brasilero Luiz Carlos Barreto. Gigante por la enorme cantidad de películas notables que produjo a lo largo de 60 años de trabajo, gigante por las luchas que encabezó en todo ese tiempo para convertir el cine en una real industria sustentable, y también, digámoslo, porque era grandote. Un grandote bonachón de conversaciones sabias, mantenidas en voz calma.

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Había nacido en un pueblito de Ceará, estado nordestino seco y pobre pero con buenas escuelas públicas. Emigrado a Rio de Janeiro, integró la sub 17 del Flamengo, se hizo fotógrafo de la revista de actualidades “O Cruzeiro”, llegó a corresponsal de esa revista en Francia, volvió, se casó, de una vez y para siempre, tuvo tres hijos, y un día, casi sin querer, participó en el guión de un policial basado en hechos reales: “Asalto al tren pagador”, de Roberto Farías, 1962, que fue un suceso. Luego sus amigos lo convencieron de hacer la fotografía de “Vidas secas”, adaptación de la novela de Graciliano Ramos sobre los campesinos del nordeste. Y él, que amaba esa tierra con el alma, no solo hizo la fotografía, bien realista, sino que también participó en la producción de esa película que sería punta de lanza del llamado Cinema Novo Brasileiro. Asi empezó todo.

Pivotando entre el compromiso social, los nuevos estilos, la picardía carioca y el recelo gubernamental, Barreto formó una empresa con su familia y produjo dramas como “Tierra en trance”, de Glauber Rocha y “Perpetuo contra el Escuadrón de la Muerte” (grupo policial de gatillo más que fácil), comedias incisivas tipo “Toda doncella tiene un padre que es una fiera”, “La dama del autobús” y “El beso en el asfalto”, sobre pieza de su amigo Nelson Rodrigues, grandes reflexiones sobre la evolución de su país, como “Bye, bye Brasil” e “Iglesia de los oprimidos”, adaptaciones de clásicos literarios y hasta una comedia ambientada en viejos tiempos, donde un europeo cae en manos de indios antropófagos, “Cómo era gostoso o meu francés”. En esa película todos, mujeres y varones, andaban enteramente desnudos, salvo el europeo, por supuesto. Era 1971, plena dictadura militar, pero, a diferencia de los militares argentinos, los brasileros nunca se preocuparon mayormente por esas cuestiones de vestuario.

El autor, en este caso, era Nelson Pereira dos Santos, figura insigne a quien Barreto produjo también el citado “Vidas secas”, “Azyllo muito loco” y “Memorias de la cárcel”. Con este último, basado en el libro autobiográfico de Graciliano Ramos, hubo graves problemas de censura. Pero ya transcurría 1984 y el gobierno militar estaba en sus últimos meses. Barreto tendría poco después un nuevo frente de batalla: el gobierno neoliberal de Collor de Melo, que en solo dos años logró llevar a casi cero la producción de cine brasilero (a diferencia del gobierno de Menem, cuando surgió, no sin lucha, la Ley de Cine de 1994 que permitió afianzar nuestra producción). Para el cine brasilero la solución llegó en 1995, con una ley que permitió a empresas y particulares poner en algún proyecto cultural parte del dinero que el fisco reclama como Impuesto a las Ganancias. Como la primera película producida de ese modo fue un éxito, el sistema se afianzó y permitió la resurrección de aquel cine. Y esa película era una producción Barreto, la comedia de parejas cambiadas “O quatrilho”, dirigida por el menor de los Barreto (y con fotografía del argentino Félix Monti, dicho sea de paso), película que además fue candidata al Oscar.

Aquí viene el capítulo de los hijos. Bruno, el mayor, hizo nada menos que “Doña Flor y sus dos maridos”, con Sonia Braga, suceso mundial, y, entre otras, “Gabriela, clavo y canela”, “Cuatro días en setiembre” (“¿O qué é isso, companheiro?”), las deliciosas “Bossa Nova” y “El casamiento de Romeo y Julieta” (un hincha del Corinthians con la hija de un directivo del Palmeiras), la lista sigue. Fabio, además de “O quatrilho” anotó “Lambada”, “Lula, hijo de Brasil”, la versión local de “Amas de casa desesperadas”, e iba de suceso en suceso hasta que un accidente de tránsito lo dejó en coma irreversible durante diez años. Y Paula, mano derecha de la empresa familiar, pero sobre todo sostén y consuelo de sus padres.

El viejo Barreto siguió en la lucha. Lo conocimos en Mar del Plata 1998, cuando vino como miembro del jurado internacional (presidente del jurado era el iraní Abbas Kiarostami, entonces en la cumbre de la fama mundial, hoy casi olvidado). Charlamos con Barreto un par de veces en Punta del Este. La última en 2017, cuando presentó “Joao el maestro”, hermosa biografía del pianista Joao Carlos Martins, que brilló pese a sus dolores articulares y con el tiempo se convirtió en impulsor de la música clásica entre los niños de las favelas. Aquella vez, Barreto estaba exultante. Contento con su raza, preparaba una serie sobre famosos jugadores negros de fútbol. Ya en su juventud había realizado “Garrincha, alegría del pueblo” y “Esto es Pelé”. Completó entonces la trilogía con esa serie, “5 x Brasil”, sobre los ganadores de las cinco copas. Esa fue su última gloria. El lunes los pulmones lo obligaron a internarse. Ayer lo llevaron al cementerio. Lucy, su esposa, y la hija Paula siguen trabajando.

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