Acusan al equipo detrás de la película "La Odisea" de dañar una réplica de un barco vikingo y no pagar la reparación

El buque de guerra Glad av Gillberga, propiedad de la organización sueca sin ánimo de lucro Vikingaleden, apareció en la película épica de Christopher Nolan.

Los propietarios de un barco vikingo que se utilizó en la película La Odisea de Christopher Nolan afirman que aún no se les ha indemnizado por los daños sufridos por la embarcación durante el rodaje.

El buque de guerra Glad av Gillberga , propiedad de la organización sueca sin ánimo de lucro Vikingalede n, apareció en la película épica que logró el mejor fin de semana de estreno del año para una película de acción real. Sin embargo, cuando llegó el momento de reparar los daños sufridos durante el rodaje, afirman que el estudio Universal no respondió a una factura de 6.000 dólares por los materiales utilizados en su reparación.

Peter Olausson, presidente de la asociación Vikingaleden, declaró al medio The Guardian: "Solo cobramos el costo de los materiales, no la mano de obra. Por supuesto que Universal puede permitirse estos 6000 dólares. Nos sentimos olvidados ". Aunque el barco ya está de nuevo en el agua, Olausson afirmó que el estudio de Hollywood no había cumplido su parte del trato. "El acuerdo era que lo repararíamos y recibiríamos una compensación económica", explicó.

En respuesta, un portavoz de Universal declaró: "Nuestros registros muestran que todas las facturas relacionadas con el Glad av Gillberga fueron pagadas en su totalidad, incluidas las reparaciones. El estudio y la productora se han puesto en contacto con la asociación para aclarar cualquier malentendido ".

Tras su estreno la semana pasada, el estudio Universal Pictures ha confirmado que la película ya ha recaudado 264 millones de dólares en la taquilla mundial, lo que la convierte en el mejor estreno del director fuera de la franquicia de Batman.

Fue incluso superior a su última película, Oppenheimer, que se estrenó con 180 millones de dólares a nivel mundial y llegó a recaudar casi mil millones al final de su exhibición.

En Estados Unidos, La Odisea se ha consolidado como el tercer mayor estreno del año, por detrás de Toy Story 5 y La película de Super Mario Galaxy, con una recaudación de 124,5 millones de dólares, lo que la convierte en el mayor estreno de una película de acción real de 2026 hasta la fecha.

Esta cifra, que se basa en un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, supera la proyección de Universal de un estreno de 100 millones de dólares en Norteamérica. La Odisea se ha convertido, además, en la película mejor valorada de la carrera de Nolan, con una puntuación del 95 por ciento en Rotten Tomatoes.

Junto a Matt Damon, la película también cuenta con la participación de Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Samantha Morton y Mia Goth.