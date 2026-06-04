Murió Chunchuna Villafañe, la modelo y actriz que se convirtió en un ícono + Agregar ámbito en









La noticia fue confirmada por su hija, la música Juana Molina. Fue una figura clave de la cultura argentina. Su figura fue la imagen de campañas publicitarias inolvidables. También se destacó en el cine y conoció a Juan Perón.

Chunchuna Villafañe murió a los 92 años. Modelo, actriz, arquitecta y referente cultural, dejó una huella en el cine, el teatro y la televisión argentina, con una carrera que atravesó más de seis décadas.

La cultura argentina tuvo este jueves una perdida inconmensurable. Murió la modelo y actriz Chunchuna Villafañe a los 92 años. Su belleza y talento la convirtieron en un ícono de la cultura argentina de los años 60 y 70 del siglo pasado. Tuvo además un compromiso social y político, y se convirtió en una de las personas que acompañó a Juan Perón en su regreso al país, tras 18 años de exilio. En el cine tuvo un destacado papel en La Historia Oficial, la primera película argentina en ganar el premio Óscar.

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Su hija, Juana Molina, comunicó la muerte de su madre en un sentido mensaje publicado en redes sociales. “Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho”, escribió la artista, dando cuenta del lazo profundo que las unía.

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murió mi querida mamita.

era algo que esperaba y temía. sucedió esta madrugada.

es un cocktail de sensaciones. cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. esa ausencia inmensa.

ir a su casa a conversar era algo que hacía… pic.twitter.com/LS7B62aqUD — juana molina (@soy_juanamolina) June 4, 2026

Del modelaje a la consagración artística: una figura que atravesó a todos Nacida en abril de 1934, comenzó su carrera en los años sesenta como modelo publicitaria y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más reconocidas de la época. Con el paso de los años amplió su recorrido profesional hacia la actuación y la arquitectura, construyendo una trayectoria tan extensa como diversa. Uno de los momentos más recordados de su carrera llegó con "La historia oficial", la película dirigida por Luis Puenzo que se convirtió en el primer filme argentino en ganar un premio Óscar.

Su presencia también dejó una huella profunda en el teatro y la televisión. En la pantalla chica encontró un espacio ideal para unir dos de sus grandes pasiones con "Estilo Chunchuna", el programa donde combinó diseño, decoración y estilo personal. A lo largo de décadas logró consolidarse como una de las personalidades más versátiles de la cultura argentina, dejando una marca que trascendió generaciones y disciplinas.

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