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22 de marzo 2026 - 15:33

Reese Witherspoon en Buenos Aires: foto en Plaza de Mayo y visita oculta al Malba

La actriz de Hollywood visitó al país y se viralizaron varias fotos de sus paseos por redes sociales.

El paseo de Reese Witherspoon por Buenos Aires.&nbsp;

El paseo de Reese Witherspoon por Buenos Aires. 

Reese Witherspoon disfrutó de unos días en Buenos Aires con total discreción. Su recorrido incluyó una parada en el restaurante Roux del chef Martín Rebaudino en Recoleta, caminata por Plaza de Mayo y, un paseo cultural por el Malba donde pasó totalmente desapercibida. En este último caso, fue el propio museo quien compartió una postal de la actriz de Hollywood, donde se la ve disfrutando del arte local con una sonrisa.

Noticia en desarrollo.-

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