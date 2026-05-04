Todavía quedan entradas para ver a los Jonas Brothers en Argentina: para qué fecha y cómo conseguirlas

La banda de Kevin, Joe y Nick se presentará en el Movistar Arena con su gira "Greetings From Your Hometown", que acompaña el lanzamiento de su séptimo disco.

Las entradas para el show del 5 de mayo están disponibles en el sitio web oficial del Movistar Arena.

El regreso de los Jonas Brothers a Argentina ya es una realidad y, a pocos días de sus shows en Buenos Aires , todavía hay una oportunidad para quienes no consiguieron entradas.

La banda integrada por Kevin, Joe y Nick se presentará en el Movistar Arena con su gira "Greetings From Your Hometown" que trae un repaso por más de dos décadas de carrera, desde Disney hasta éxitos como "Sucker" o "What A Man Gotta Do".

La expectativa creció desde el anuncio oficial y una de las fechas ya agotó localidades, pero todavía quedan tickets disponibles para el primer recital. A continuación, conocé como conseguirlos.

Jonas Brothers en Argentina: fechas, horas y accesos

Los Jonas Brothers se presentarán en Buenos Aires los días 5 y 6 de mayo en el Movistar Arena, con inicio previsto para las 21 horas en ambas jornadas. Sin embargo, no todas las fechas tienen la misma disponibilidad: el segundo show ya esta agotado, mientras que aún quedan entradas para el primero.

El acceso al estadio es sencillo gracias a su ubicación en el barrio de Villa Crespo. Se puede llegar en múltiples líneas de colectivo (42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 127, o por metrobús en el 34, 99, 109, 110, 166 o 172), a través del subte línea B (estación Dorrego) o mediante trenes como el San Martín y el Urquiza, con paradas cercanas.

El recital forma parte de la gira “Greetings From Your Hometown”, con la que la banda acompaña el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio. Este trabajo propone un regreso a sus raíces musicales, con influencias del pop, el rock y el soul.

En vivo, el recital está diseñado como un recorrido por su carrera. El setlist incluye canciones emblemáticas como “S.O.S.”, “Year 3000” y “Burnin’ Up”, junto a hits de su etapa más reciente como "No Time to Talk", "Backwards" o "Loved You Better" con Dean Lewis.

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Cómo conseguir entradas para los Jonas Brothers en el Movistar Arena

Las entradas para ver a los Jonas Brothers están disponibles de manera online a través del sitio oficial del Movistar Arena (https://www.movistararena.com.ar/). Actualmente, solo quedan localidades para la función del 5 de mayo, con precios que parten desde los $70.000 y varían según la ubicación dentro del estadio.

Para comprar los tickets necesario ingresar a su página web y registrarse con un usuario y contraseña. Luego, hay que dirigirse a la sección de shows, seleccionar el recital correspondiente, elegir el sector y avanzar con el proceso de pago.

Un aspecto importante a tener en cuenta es el nuevo sistema de validación. Después de realizar la compra, tenes que confirmar la operación mediante un código de seis dígitos que aparece en los movimientos de su tarjeta en el home banking.

Este suele estar disponible entre las 24 y 72 horas posteriores y es obligatorio para que la entrada quede efectivamente confirmada.

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En cuanto a la entrega, los tickets pueden descargarse de forma digital o retirarse en la boletería del establecimiento, ubicada sobre Avenida Corrientes, en caso de haber seleccionado esa opción. Sin embargo, no se realizan ventas presenciales.