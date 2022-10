"¡Qué público increíble!": los Guns N' Roses se rindieron ante los fans argentinos

No obstante, pese a su paso fugaz por Buenos Aires, una vez más el fervor del público argentino quedó grabado a fuego en los artistas que, más allá de sus años de experiencia, siguen sorprendiéndose por el "agite" de los rockeros locales.

Elogio

Este lunes, el grupo compartió en sus redes sociales un video del recital en Argentina donde se ve un gran pogo en medio de su éxito "Welcome to the jungle", primer tema de su álbum debut, "Appetite for Destruction".

https://twitter.com/gunsnroses/status/1576983011153047552 Buenos Aires, what a F’N’ incredible crowd! Gracias! pic.twitter.com/4Jrpe9VRuC — Guns N' Roses (@gunsnroses) October 3, 2022

"Buenos Aires, what a F'N' amazing crowd! Gracias!" comentaron los californianos en sus cuentas de redes sociales, junto a la grabación que fue tomada desde atrás del escenario.

El posteo tenía más de 12 mil "me gusta" en Twitter y más de 1.430 retuits, además de cientos de comentarios pidiendo por la vuelta de Guns N' Roses al país.

Aniversario

Este viernes, el grupo escribió una nueva página dorada en su relación con la Argentina, al ofrecer un show con mucha actitud, un gran oficio y un rock sin concesiones, que coincidió con los 30 años de su primer desembarco en la Capital Federal.

Convertida ya en un clásico, la banda hizo gala de una envidiable entrega y, a contrapelo de los tiempos que corren, se despachó con un extenso show de tracción a sangre, en el que abundaron los solos de guitarras, los sonidos de wah-wah, y las macizas bases rítmicas.

En ese contexto, la presencia escénica de Axl Rose y el perfecto estado musical del guitarrista Slash se llevaron todas las miradas; mientras que el contundente repertorio agregó el ingrediente faltante para que sea la noche soñada por los fans, aunque también por cualquier amante del rock.

Hubo que esperar cinco años desde su última presentación en Argentina y poco más de dos desde su frustrada participación en Lollapalooza Argentina 2020 suspendido por la pandemia de coronavirus, para que el grupo californiano regresara a refrescar la memoria de lo excitante que puede ser su música y sus shows.

En ese sentido, fueron 29 temas con apenas unas pocas baladas para tomar aire, aunque claro que siempre con las guitarras estridentes y las monolíticas bases poniendo el sello del grupo.