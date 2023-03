Roger Waters compartió el primer adelanto de su nueva versión de "The Dark Side of the Moon"

Continuó: “Pero es una manera para que el hombre de setenta y nueve años mire hacia atrás a través de los cincuenta años intermedios a los ojos del hombre de veintinueve años y diga, para citar un poema mío sobre mi Padre: 'Hicimos nuestro mejor trabajo, mantuvimos su confianza, nuestro papá hubiera estado orgulloso de nosotros'. Y también es una forma de honrar una grabación de la que Nick, Rick, Dave y yo tenemos todo el derecho de estar muy orgullosos”.

En otra parte del comunicado, Waters dijo que la reelaboración sería una buena oportunidad para "volver a abordar el mensaje político y emocional de todo el álbum" y que el disco está "ahora en el proceso de terminar la mezcla final".

El clip marca la primera música del proyecto de regrabación de "The Dark Side Of The Moon" de Waters , en el que dijo que se estaba embarcando porque "no había suficientes personas que reconocieran de qué se trataba, qué era lo que estaba diciendo en ese momento".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCpS0O2qJRri%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAECs39jRULvpSZByZAQ7v6D0RSKqPB26JgYTCjHqZBZBg0Okzkl0ZAVKGGUreerdhZCNu2rGZAsZAwY9CR3mDFaoCKznN0O3FDJeU6TrtDmcvxVXBybOv1ahXLILNlBZA17O3Alt7SdXZBymJPjicASJV235NHHAEPtAZDZD View this post on Instagram A post shared by Roger Waters (@rogerwaters)

El clip marca la primera música del proyecto de regrabación de "The Dark Side Of The Moon" de Waters en publicarse, en el que dijo que se estaba embarcando porque "no había suficientes personas que reconocieran de qué se trataba, qué era lo que estaba diciendo en ese momento".