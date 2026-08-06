"Spider-Man: Un Nuevo Día" logró la semana de estreno más taquillera de la historia en Argentina

La nueva película de Marvel y Sony recaudó más de $19.165 millones hasta la fecha, superó los 1,4 millones de espectadores y también se convirtió en el mayor estreno de 2026.

"Spider-Man: Un Nuevo Día" se convirtió en la película más taquillera de la historia en Argentina.

"Spider-Man: Un Nuevo Día" continúa batiendo récords en la taquilla, pero esta vez en Argentina. La película de Marvel se convirtió en la producción con mayor recaudación de todos los tiempos en el país durante su primera semana de estreno, con una recaudación acumulada de $19.165.246.118 .

Además, el filme protagonizado por Tom Holland ya convocó a más de 1,4 millones de espectadores desde su lanzamiento, el pasado 29 de julio , y se consolidó como el mayor estreno de 2026 .

También se convirtió en el mayor estreno de todos los tiempos para Sony Pictures en Argentina, al superar la marca de la película anterior del estudio. A su vez, registró el fin de semana con mayor recaudación en la historia del país .

El éxito de "Spider-Man: Un Nuevo Día" no se limitó a Argentina. En EEUU , la película registró el mayor estreno de la historia de la taquilla , con 360 millones de dólares durante su debut.

La nueva película de Marvel y Sony recaudó más de $19.165 millones en su primera semana, superó los 1,4 millones de espectadores y también se convirtió en el mayor estreno de 2026.

Además, la nueva producción de Sony y Marvel superó los u$s1.000 millones de recaudación mundial en apenas seis días , convirtiéndose en una de las películas que más rápido alcanzó ese hito. Solo Avengers: Endgame lo consiguió en menos tiempo, tras recaudar más de u$s1.200 millones durante su primer fin de semana.

Asimismo, rompió récords de estreno en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Uruguay y Centroamérica, también se convirtió en el mayor estreno de todos los tiempos para Sony Pictures, mientras que alcanzó el segundo mejor debut de la historia en México, Bolivia y República Dominicana.

Con estos resultados, la producción se consolidó como la mayor apertura de taquilla de todos los tiempos en América Latina.

De qué trata "Spider-Man: Un Nuevo Día"

Esta cuarta entrega del arácnido interpretado por Tom Holland lo muestra comenzando una nueva etapa tras los eventos de Spider-Man: No Way Home, cuando el mundo olvidó su existencia producto de un hechizo de Doctor Strange. Sin embargo, mientras protege Nueva York del crimen, se enfrenta a una amenaza invisible al mismo tiempo que comienza a experimentar cambios en sus poderes.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con un guion de Chris McKenna, Erik Sommers y Justin Kuritzkes. El elenco también incluye a Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, Florence Pugh y Mark Ruffalo.

Spider-Man: Un Nuevo Día ya se encuentra en los cines y es la última película del Universo Cinematográfico de Marvel antes del estreno de Avengers: Doomsday, previsto para diciembre.